Американський лідер зазначив, що говорив про цей інцидент з президентом Франції.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо вірусного відео, на якому дружина президента Франції Бріжит Макрон дала йому ляпаса". Американський лідер заявив, що говорив з Еммануелем Макроном по телефону і запитав, як він після інциденту, передає Bloomberg.

"Він гаразд. Вони гаразд. Вони двоє справді хороших людей, яких я дуже добре знаю, і я не знаю, чи це все було саме так", – заявив Трамп.

Сам Еммануель Макрон також відреагував на відео, зазначивши, що інцидент, який стався перед їхньою появою з літака у В’єтнамі, був жартівливою сценою між подружжям. "Ми сваримося, але радше, жартуємо з моєю дружиною", – сказав президент Франції.

Відео дня

Макрон закликав громадськість не перебільшувати ситуацію: "Цей епізод перебільшено перетворюють на своєрідну геопланетарну катастрофу. Усім потрібно заспокоїтися".

Трамп же іронічно дав пораду колезі: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".

Дружина дала ляпаса Макрону

У мережі завірусилось відео, на якому Бріжит Макрон нібито штовхає свого чоловіка Еммануеля Макрона в обличчя. Це спричинило хвилю жартів та інтерпретацій у соцмережах, серйозних підтверджених випадків подібної поведінки раніше не було.

Інцидент стався перед тим, як президентське подружжя вийшло з літака у В’єтнамі. На відео видно, як Бріжит швидким жестом торкається обличчя чоловіка. Дехто інтерпретував це як "ляпас" чи "штовхання".

Бріжит Макрон — колишня вчителька, яка завжди поводиться спокійно поруч із чоловіком на публіці. Вона відома спокійною поведінкою та активною участю в офіційних заходах. Подружжя Макронів часто підкреслює, що між ними довірливі та близькі стосунки, попри 24-річну різницю у віці.

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