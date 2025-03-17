Карні здійснив свій перший візит на посаді прем’єр-міністра Канади у Францію.

Канада і Франція вимагатимуть від Росії чітких зобов'язань щодо "міцного і тривалого миру" в Україні. Про це йдеться у спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона і прем’єр-міністра Канади Марка Карні, пише BFM TV.

Зазначається, що в понеділок, 17 березня, Макрон прийняв Карні в Єлисейському палаці. Франція стала першою країною, яку з офіційним візитом відвідав канадський прем’єр.

У спільній заяві щодо України президент Франції нагадав, що "Канада і Франція є державами миру, які й надалі вимагатимуть від Росії чітких зобов'язань", ідеться у публікації.

Відео дня

"Це спільне зобов’язання з українцями завжди було спрямоване на досягнення міцного і тривалого миру, тобто такого, що супроводжувався надійними гарантіями, які захистять Україну від будь-якої нової російської агресії та забезпечать безпеку всієї Європи", - наголосив Макрон.

Також прем’єр-міністр Канади і президент Франції висловили готовність працювати разом, щоб продовжувати підтримувати Україну та безпеку в Європі в той час, коли США "мають намір вести мирні переговори безпосередньо з Росією".

"Ми обидва підтримуємо суверенітет і безпеку, про що свідчить наша непохитна підтримка України. Канада завжди буде поруч, щоб гарантувати безпеку Європи", - заявив Карні, підкресливши спільне із Францією бажання "підтримувати максимально позитивні відносини зі США".

Він підкреслив, що Канада і Франція "повинні зміцнити наші дипломатичні зв’язки, щоб разом протистояти цьому все більш нестабільному та небезпечному світу", а також створити нові "можливості для наших підприємців".

Позиція Франції і Канади щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, Макрон назвав чотири елементи європейських гарантій Україні. Першим елементом він вважає подальші поставки зброї та їх адаптація до поточних потреб. Другий елемент - це допомога у загальній модернізації української армії. Третьою гарантією безпеки, на думку Макрона, "є можливість розгортання на основі коаліції охочих в Україні вже наступного дня". Четвертим елементом гарантій безпеки України французький президент називає посилення європейської оборони.

Новообраний прем'єр-міністр Канади Карні в розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив його в непохитній підтримці України. Він заявив, що Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. При цьому підкреслив, що країна забезпечить Україні військову підтримку, необхідну для самооборони - зараз і в майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: