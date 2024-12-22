Пол Лівінгстон вважає, що мільярдеру бракує розуміння загроз.

Виконавчий директор Lockheed Martin UK Пол Лівінгстон розкритикував слова американського мільярдера Ілона Маска про те, що використання безпілотних літальних апаратів робить винищувачі F-35 застарілими.

В інтерв'ю The Telegraph він заявив, що компанія має сотні замовлень від 19 країн, оскільки можливості цих винищувачів досі перевищують "будь-що інше". За словами Лівінгстона, Маск помиляється в цьому питанні, оскільки не розуміє загрози у повній мірі.

Натякаючи на загрозу військового конфлікту з Китаєм та Російською Федерацією, він сказав, що F-35 здатні пробивати протиповітряну оборону супротивника. Крім того, їх складніше виявити, а програмне забезпечення дозволяє отримувати дані з поля бою та обмінюватися ними з іншими військовими засобами, на що наразі не здатні безпілотні апарати.

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"До F-35, якщо я збирався здійснити місію на територію аналогічної країни, щоб завдати удару по добре захищеній цілі, мені знадобилося б мінімум 16 літаків. Тепер я можу виконати ту саму місію з чотирма F-35 без підтримки. Тож економія величезна. І знаєте, китайці все ще будують свої реактивні літаки J20. Може, Ілон теж вважає їх ідіотами, тому що це пілотовані винищувачі?".

Лівінгстон також завив, що програма F-35, яка обходиться Сполученим Штатам Америки приблизно в 12 мільярдів доларів на рік, є "до смішного хорошим співвідношенням ціни та якості".

Маск критикує F-35

Відомий бізнесмен неоднарозово критикував американську програму F-35. Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що призначить його головою Департаменту ефективності уряду.

Згодом Маск заявив, що лише "ідіоти" продовжать будувати винищувачі F-35 після появи дешевших безпілотних літальних апаратів, які можна об’єднати в "летючі зграї".

Заява привернула багато уваги, оскільки витрати американського Міністерства оборони на програму F-35 можуть опинитися в зоні відповідальності мільярдера.

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