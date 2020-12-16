До 2025 року нам всім доведеться жити в ері потрясінь і нездоланних викликів, яка, цілком можливо, триватиме навіть довше.

Пандемія коронавірусу пришвидшила перехід світу в майбутнє. П'ять потужних і ключових сил з'явилися ще до появи COVID-19. Але хвороба їх посилила. Тож вони будуть впливати на життя світу в 2025 році й навіть пізніше.

Про це пише Financial Times, перелічуючи ці п'ять сил, які визначать наше майбутнє після пандемії.

Читайте такожГенсек ООН звинуватив людство у війні проти природиПерша з них - технології. Наступ комп'ютерних і комунікаційних розробок продовжують змінювати людські життя й економіки. Тепер широкодоступні системи зв'язку, такі як Zoom і подібне йому програмне забезпечення для відеоконферецій, дозволили великій кількості людей працювати з дому.

Цілком можливо, що до 2025 року цей переїзд з офісів у власні вітальні буде здебільшого скасований. Але певною мірою він все ж збережеться. Люди зможуть (і їм дозволять) працювати за межами офісу. Неминуче це не зачепить не лише тих, хто працює в рідних країнах, а й кадри, найняті за кордоном за менші зарплати. В результаті, з'явиться дестабілізуючий фактор під назвою "віртуальна міграція".

Друга сила, яка визначить наше майбутнє, - це нерівність. Багато високооплачуваних офісних працівників зможуть виконувати свої обов'язки з дому, але більшість інших - ні. У країнах Заходу багато з тих, хто відчує на собі негативний вплив, належать до етнічних меншин. Тим часом, багато з тих, хто й без того був успішним і могутнім, тепер процвітає ще більше.

Швидше за все, нерівність, загострена пандемією, не скоротиться до 2025 року. Сили, які її створили, надто потужні. Помірне пом'якшення - це найкраще, чого можна очікувати. А це, в свою чергу, означає, що політики-популісти будуть визначати політичне життя країн і в 2025 році.

Читайте такожForeign Policy: Західна Європа втрачає потрібних їй іммігрантівТретя сила - борги. За останні чотири десятиліття накопичення заборгованості відбувалося майже скрізь. Кожного разу, коли приватний сектор втрачає можливість позичати гроші, уряди відповідали на дуже мляво. Так було під час глобальної фінансової кризи в 2008-2009 роках, і так це сталося в часи COVID-19.

Пандемія змусила приватний і державний сектори брати більше в борг. Згідно з оцінками Інституту міжнародних фінансів, глобальна валова заборгованість підскочило з і без того високого показника на рівні 321% від світового ВВП в 2019 році до 362% станом на кінець червня 2020-го. Такий величезний і раптовий стрибок ніколи ще не відбувався у мирні часи.

Четвертий фактор - деглобалізація. У правдоподібному майбутньому міжнародний обмін не помре. Але, швидше за все, він стане більш регіональним і віртуальним. Після глобальної фінансової кризи торгівля перестала зростати швидше, ніж світовий ВВП, як у попередні десятиліття. Натомість вона рухалася вперед в такому ж темпі, як і ВВП. Таке сповільнення було продиктоване вичерпанням можливостей, відсутністю глобальної торговельної лібералізації й зміцненням протекціонізму. COVID-19 посилив ці тенденції. Важливим результатом стало бажання перенести ланцюги поставок ближче або хоча б з Китаю.

Криза також посилила регіональність, зокрема в Азії. Чудовим прикладом стала підписана нещодавно угода про Регіональне всеосяжне економічне партнерство, яка об'єднала 10 країн Асоціації держав Південно-Східної Азії з Австралією, Китаєм, Японією, Новою Зеландією й Південною Кореєю.

Читайте такожPolitico: Розслабтеся, Трамп не повернетьсяІ, нарешті, п'ята сила, яка визначить наше майбутнє - це політичні конфлікти. Одним з вимірів стало скорочення довіри до ліберальної демократії, підйом демагогічного авторитаризму у багатьох країнах і встановлення влади бюрократичної деспотії в Китаї. Іншим був підйом популізму в ключових країнах Заходу, особливо в США. Перемога Джо Байдена на виборах американського президента стала поразкою для популізму. Але президент Дональд Трамп набрав багато голосів. І це свідчить, що популізм не зник.Читайте такожУ 2021 році через пандемію світу може загрожувати найсильніша за 75 років гуманітарна криза - ООН

Однак, напевне, однією з найбільш важливих геополітичних змін стало зростання напруги між США і Китаєм. Інші країни будуть змушені стати на бік когось з них. Знову ж таки, COVID-19 пришвидшив цей процес. Трамп звинуватив Китай в початку пандемії коронавірусу. І навіть коли вона закінчиться, багато хто в США будуть дотримуватися цієї точки зору.

Тож, зважаючи на все це, яким буде наш світ в 2025 році? Якщо пощастить, економіки здебільшого одужають від наслідків пандемії. Але більшість будуть біднішими, ніж вони були б без COVID-19. Але, напевне, найбільший виклик буде вимагати глобальної співпраці, якої просто не існує. Підтримувати економіку динамічного світу, зберігати мир і керувати глобальними ресурсами завжди були тяжко. Але в часи популізму і конфлікту великих держав це завдання стане набагато важчим.

Всі ми переживаємо еру потрясінь. Пандемія лише підкреслила її, а не створила. Поразка Дональда Трампа на виборах дала світу можливість дихнути. Але виклики дуже великі. І в 2025 році більшість з них збережуться, а деякі, цілком можливо, навість стануть гіршими.

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Переклад: Лесь Димань