За нього проголосували з другої спроби, він отримав 218 голосів.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон врятував свою заявку на переобрання на новий термін у драматичній ситуації, здобувши перемогу над парою консерваторів, які від початку голосували за те, щоб позбавити його підтримки, необхідної для перемоги в першому турі голосування.

Джонсон, у якого була похибка в один голос, виграв із рахунком 218-215 у лідера меншості Хакіма Джеффріса, пише The Hill.

Представник Томас Мессі (республіканець від Кентуккі) до голосування заявив, що не підтримає спікера, і замість цього проголосував за організатора більшості Тома Еммера (республіканець від Міннесоти). Представник Кіт Селф (республіканець від Техасу) проголосував за представника Байрона Дональдса (республіканець від Флориди), а представник Ральф Норман (республіканець від Південної Кароліни) проголосував за представника Джима Джордана (республіканець від Огайо), але пізніше перевернув свої голоси на користь Джонсона.

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Перед голосуванням близько дюжини консерваторів не визначилися.

Зазначається, що вибори спікера мають бути завершені, перш ніж Палата зможе здійснити будь-які інші дії, включно з приведенням до присяги своїх членів, ухваленням пакету правил і, зрештою, підтвердженням перемоги обраного президента Трампа в понеділок.

По інший бік Капітолія сенатори очікують набагато менше драматизму, але також побачать, як нові члени складуть присягу в перший день роботи нового Конгресу.

Голосування за Джонсона

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що "повністю" підтримує кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників Конгресу.

Він закликав підтримати Джонсона і назвав його "працьовитим і релігійним чоловіком", який може ухвалювати правильні рішення.

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