Мера Ісфари поранили з вогнепальної зброї / фото isfara.tj
Мер таджицького міста Ісфара поранений на кордоні з Киргизстаном.
Про це повідомили в адміністрації міста, пише mk.ru.
"Мер Ісфари Баховаддін Баходурзода отримав вогнепальне поранення у плече", - сказали в мерії.
Його стан оцінюється як стабільний.
У МЗС Таджикистану також заявили, що в Ісфарі скоро пройдуть переговори глав правоохоронних відомств Киргизстану і Таджикистану, а ситуація перейшла в політико-дипломатичне русло.
Загострення на киргизстансько-таджицькому кордоні
- Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією.
- Після кількох сутичок 29 квітня почалися сутички між військовими двох країн.
- Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ять постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення.
- Киргизстан звинувачує Таджикистан у застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.
- Увечері 29 квітня глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь у районі кордону і відвести техніку.
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