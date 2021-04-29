Стан пораненого оцінюється як стабільний.

Мер таджицького міста Ісфара поранений на кордоні з Киргизстаном.

Про це повідомили в адміністрації міста, пише mk.ru.

"Мер Ісфари Баховаддін Баходурзода отримав вогнепальне поранення у плече", - сказали в мерії.

Його стан оцінюється як стабільний.

У МЗС Таджикистану також заявили, що в Ісфарі скоро пройдуть переговори глав правоохоронних відомств Киргизстану і Таджикистану, а ситуація перейшла в політико-дипломатичне русло.

Загострення на киргизстансько-таджицькому кордоні

Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану загострилася 28 квітня в результаті конфлікту між місцевими жителями в районі водорозподільного пункту "Головний", який обидві країни вважають своєю територією.

Після кількох сутичок 29 квітня почалися сутички між військовими двох країн.

Киргизстан повідомив про двох загиблих в результаті зіткнень і 26 поранених. У Душанбе заявляють про дев'ять постраждалих, двоє з яких отримали вогнепальні поранення.

Киргизстан звинувачує Таджикистан у застосуванні мінометів і кулеметів при спробі захопити водозабір. У Душанбе звинувачують іншу сторону в провокації.

Увечері 29 квітня глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь у районі кордону і відвести техніку.

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Автор: Катерина Комолова