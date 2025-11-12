Александр Вучич зазначив, що Сербія повинна мати можливість захистити свою країну.

Війна між Європою і Росією стає дедалі ймовірнішою, заявив президент Сербії Александр Вучич. "Ми перебуваємо між молотом і ковадлом. Нам потрібно трохи вивернутися. З іншого боку, ми повинні продовжувати зміцнювати армію. Ми розумно озброюємося. І повинні й далі вкладати значні кошти, щоб мати можливість захистити нашу країну", - додав він.

Таким чином, він, в ефірі телеканалу Pink, прокоментував слова начальника Генштабу ЗС Франції Фаб'єна Мандона. Генерал заявив, що французька армія має бути готовою до можливої війни з Москвою в найближчі 3-4 роки.

Інші заяви про війну на Заході

Раніше УНІАН повідомляв, що британські війська вже "вступили в гібридну війну" з Росією. Військовослужбовці полку ВПС Великої Британії (RAF Regiment) були відправлені на материк для допомоги бельгійському уряду в захисті його повітряного простору, аеропортів і критично важливої національної інфраструктури проти невідомих, але потенційно російських безпілотників.

Відео дня

Екс-командувач Сухопутними військами Канади, своєю чергою, оцінив ризики поширення війни за межі України, заявивши, що вони настільки високі, наскільки до цього прагнуть керівники авторитарних держав.

