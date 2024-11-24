За словами Шлегеля, , нині Кремль "перевіряє, як далеко він може зайти".

Німеччина має фундаментально скорегувати свою політику щодо Росії. Про це в інтерв'ю Spiegel сказав німецький історик, експерт з питань Східної Європи Карл Шлегель.

Він застеріг владу ФРН "від наївності" щодо подальших цілей правителя РФ Володимира Путіна.

"Росія - ворог. Росія - це держава, яка розв’язала війну в Європі, і німці мають до цього готуватися. Це означає: будьте готові захищати себе", - зазначив експерт.

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За його словами, нині Кремль "перевіряє, як далеко він може зайти":

"Ми вже перебуваємо у ситуації війни. Війна не починається одразу, але є попередні етапи. Росія намагається "демонтувати ЄС" і спровокувати рух біженців. Вісім мільйонів українців стали переселенцями внаслідок російсько-загарбницької війни".

Водночас Шлегель не вважає ситуацію безнадійною, при цьому найголовніше зараз - захистити Україну від тотального знищення.

"Щодня і щоночі на українські міста падають бомби, знищуються засоби до існування і розстрілюються готові до капітуляції міста. Це обурливо. І тому я вважаю, що поставка зброї, спрямованої на вихідні точки цих агресій, давно назріла і була терміново необхідною", - підкреслив аналітик.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

За даними BILD, Німеччина поставила Україні лише 6% обіцяних бронеавтомобілів. Видарння зазначає, що ФРН передав Києву лише 26 одиниць важких колісних бронемашин MRAP з обіцяних 400.

Німецькі військові вказали, що причиною затримки поставок є "несвоєчасний дозвіл США на експорт автомобільних комплектуючих".

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