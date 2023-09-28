Гітанас Науседа зазначив, що українці тікають від справжньої війни.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав скорегувати міграційний механізм солідарності Європейського Союзу щодо розподілу нелегальних мігрантів. Він вказав, що нинішній варіант не враховує прийом біженців з України.

"Я думаю, що це неадекватно відображено в цьому механізмі солідарності, тому що це точно такі ж люди, як і вихідці з Середземномор'я. Вони (біженці з України - УНІАН) тікають, на відміну від тих людей, від справжньої війни, яка включає в себе всі жахи, пов'язані з цією війною", – цитує Науседу видання LRT.

Представники країн Євросоюзу ведуть переговори про масштабну реформу системи надання притулку. Інтенсивні суперечки ведуться навколо так званого кризового регулювання.

Відео дня

Зазначається, що механізм міграційної політики ЄС передбачає обов'язкову участь кожної країни, згідно з якою щорічно розраховуватимуть внесок країни – певну кількість біженців, які переселяються, або внесення грошової суми. При цьому влада країн може вибрати - приймати мігрантів або платити внесок.

Українські біженці в Європі - останні новини

У Європі потік вимушених мігрантів з України давно знизився. Це обумовлено низкою факторів, у тому числі успіх ЗСУ на фронті. Наприклад, в Польщі закрили найбільший центр для українських біженців в 30 кілометрах від Варшави.

В Ірландії почали розміщувати українських біженців у наметових містечках через брак вільного житла. З 1 травня в країну прибуло понад 10 тисяч українців.

За останніми даними, в країнах ЄС вже більше 4 мільйонів біженців з України. Найбільший приріст мігрантів зафіксували в Німеччині (+2,0%), Чехії (+2,7%), Ірландії (+3,7%).

Вас також можуть зацікавити новини: