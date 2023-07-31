Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що визначити кінець війни в Україні може "політичний вибір".
В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він сказав, що ситуація зайшла в глухий кут. "Український контрнаступ, як дехто з нас і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. Російські окопи ускладнюють атаку. Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту", - додав Крозетто.
Йому відповів радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. За його словами, італійський міністр має рацію, коли каже, що аналіз подій на лінії фронту говорить про необхідність прийняття "політичного рішення".
"Це рішення дуже просте та відоме: 1. Рішення про розблокування надання Україні авіації, включно з літаками F-16. 2. Рішення про розблокування передання далекобійних ракет. 3. Рішення про збільшення постачань сучасних систем ПРО та ППО. Усі ці рішення відомі, але головне – їх своєчасність", - написав він.
Подоляк зазначив, що російських окупантів необхідно вибити з окупованих територій України військовим шляхом, а вторгнення Росії має зазнати тотального фіаско. "Будь-який інший "політичний" результат стане крахом системи глобального безпекового порядку та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", - підкреслив радник голови ОП.