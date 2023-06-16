У Пентагоні вважають, що це вдасться зробити на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Міністри оборони країн-членів НАТО не змогли дійти консенсусу з приводу нового плану реагування на можливий напад Росії.

Як повідомляє Reuters, джерело в дипломатичних колах звинуватило Туреччину в зриві такої угоди. При цьому, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри розглянули план реагування на можливу агресію з боку РФ і наближаються до його узгодження.

Подібний план Альянс не приймав з часів закінчення холодної війни, але вторгнення РФ в Україну змінило цей стан речей.

Джерело в дипломатичних колах повідомило агентству, що Туреччина заблокувала рішення через географічні формулювання, в тому числі щодо Кіпру. За словами джерел, можливо, що план приймуть до липневого саміту НАТО.

Як зазначає видання, мова йде про тисячі сторінок секретних військових планів, в яких описано, як НАТО відреагує на напад РФ, хоча тривалий час в Альянсі вважали, що пострадянська Росія не становить серйозної загрози.

"Хоча плани не були офіційно схвалені, ми очікуємо, що вони будуть прийняті на саміті в липні", - сказав виданню представник Пентагону.

Липневий саміт НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що саміт у липні підтвердить, що майбутнє України з Альянсом. Він нагадав, що тільки Україна і всі члени НАТО повинні приймати рішення з питання членства, а не Кремль.

При цьому 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до членства, проте очікує від Альянсу консенсусу.

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