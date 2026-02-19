Мерц: У нас мало шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів

Канцлер заявив, що війна РФ проти України закінчиться лише після виснаження однієї зі сторін.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає малоймовірним швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів. Про це він заявив у коментарі виданням Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) та Rheinpfalz, який цитує Spiegel.

"На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої військові або економічні ресурси", – наголосив Мерц.

Говорячи про правителя РФ, канцлер зазначив, що "розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна". "Це гірка правда", – додав він.

За словами глави німецького уряду, мета європейських зусиль полягає в тому, щоб "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц також заявив, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин із російським лідером:

"Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії".

На його думку, російська влада не може відмовитися від війни в найближчій перспективі, оскільки змушена підтримувати функціонування військової машини.

"Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", – зазначив канцлер.

Мерц також процитував франко-американського історика Астольф де Кюстін, який у XIX столітті писав про Росію як країну, де поєднуються "найглибше варварство" і "найвища цивілізація". За словами канцлера, нині світ бачить Росію "в стані найглибшого варварства", і найближчим часом це не зміниться.

