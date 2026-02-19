Росія не задовольниться лише територіальними поступками: ISW розкрив, чого ще хоче Кремль

Зокрема Москва згадує про свої вимоги, які вона ставила на початку повномасштабного вторгнення.

Росія дала зрозуміти, що не задовольниться лише територіальними поступками під час мирних переговорів з Україною. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни, додаючи, що Кремль нагадав про свою початкову воєнну ціль, яка включає зокрема розпад НАТО.

Експерти цитують російське посольство в Бельгії, яке 17 лютого заявило, що Москва вимагатиме від НАТО юридичного закріплення положення про нерозширення. Кремль у цих заявах спирається на "проєкт договору", який вона сама створила у грудні 2021 року, маючи на увазі передвоєнні ультиматуми Росії США та НАТО.

"Ці ультиматуми рівноцінні до руйнування нинішнього НАТО, адже вимагають від альянсу припинити розгортання військ або систем озброєння в державах-членах, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Ці ультиматуми також мали на меті змусити Захід відмовитися від політики "відкритих дверей", виключити розширення на схід і відмовитися від партнерства на східному фланзі НАТО, включаючи Україну", – зазначили аналітики.

Вони зазначили, що ці заяви є частиною початкових воєнних вимог Росії. І їхнє повторення під час переговорів про завершення війни в Україні є сигналом того, що Росія не буде задоволена угодою, яка не передбачатиме поступок від України, НАТО та США. Навіть за умови, якщо будуть виконані деякі територіальні вимоги Москви.

Також 17 та 18 лютого низка російських офіційних осіб, зокрема речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, заявили про так званий "дух Анкориджу" – домовленостей, яких нібито досягли США і Росія під час саміту на Алясці.

Втім, як зазначають аналітики, Кремль регулярно намагаються скористатися нечіткістю результатів саміту на Алясці, щоб стверджувати, що на саміті нібито було досягнуто спільного розуміння та домовленості між США і Росією про припинення війни в Україні. Однак на практиці ці "домовленості" залишаються неоднозначним, оскільки в результаті зустрічі не було укладено жодних офіційних угод, а Трамп після саміту зазначив, що делегації США і Росії "не досягли жодної угоди".

"Представники Кремля постійно повторюють свою прихильність до досягнення своїх початкових військових або дипломатичних цілей війни і не виявляють жодної готовності йти на компроміси щодо цих цілей для досягнення миру в Україні", – підсумовують аналітики.

Мирні переговори: що відомо

Президент України Володимир Зеленський за підсумками тристоронньої зустрічі заявив, що Україна та Росія ближчі до завершення переговорів на військовому, ніж на політичному треці. За словами президента, наразі у військовому питанні сторони близькі до результату – драфту з усіма деталями про те, як здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню

Тим часом The New York Times пише, що на цій зустрічі сторони обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі, яку не контролюватиме армія жодної зі сторін. Зазначається, що це фактично відроджує пропозицію, викладену, зокрема, у 28-пунктному "мирному плані" адміністрації Дональда Трампа.

