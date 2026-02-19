Безпілотники атакували нафтобазу на Псковщині, там пожежа

Традиційно, за даними місцевої влади, в результаті атаки ніхто не постраждав.

В ніч на 19 лютого безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області, в результаті чого там почалася пожежа.

Тамтешній губернатор Михайло Ведерников підтвердив, що в результаті нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі загорівся резервуар.

Як стверджує Ведерников, постраждалих, за попередніми даними, немає.

У мережі викладають фото і відео, зняті, ймовірно, місцевими жителями, на яких чутно звуки прольоту безпілотника і вибуху та подальшого сильного сяйва.

Також дрони навідалися і в Брянську область. Губернатор Олександр Богомаз повідомив про двох поранених. "В результаті чергової масованої атаки реактивними БПЛА літакового типу в селі Лопуш Вигоницького району поранені два мирних жителя... Пошкоджено п'ять приватних будинків, два автомобілі, повністю згоріла лазня", - повідомив він.

Зазначимо, село Лопуш розташоване приблизно за 80 км від українського кордону.

Також повідомляється, що вперше за тривалий час дрони атакували Киришський район Ленінградської області. Місцеві жителі повідомили про характерний звук прольоту дронів і кілька гучних вибухів. Також в небі були видні яскраві спалахи.

Удари по території РФ

14 лютого УНІАН повідомляв, що за даними Генштабу, в Криму був уражений російський транспортно-десантний катер БК-16. Крім катера уражено ще кілька серйозних цілей окупантів.

А 12 лютого ЗСУ атакували ракетами "Фламінго" один з найбільших складів боєприпасів російської армії, який знаходиться під Волгоградом.

