Мешканці Сибіру живуть без тепла і води в -40°C, поки Путін спалює гроші в Україні

За оцінками експертів, Росія могла б оновити теплові мережі по всій своїй величезній території щонайменше двічі.

У багатьох регіонах Росії, яка вже майже чотири роки веде повномасштабну війну проти України, жителі міст виживають у морози без тепла і води за температури -40°C. В такому становищі опинилося і місто Бодайбо в Східному Сибіру, де розташоване одне з найбільших в Росії родовищ золота.

Видання "Радіо Свобода" пише, що в ніч на 27 січня 2026 року в Бодайбо перемерз центральний водогін, який подавав воду на котельні, і зупинилася робота чотирьох джерел тепла.

"Без тепла залишилися житлові будинки і дві бодайбинські школи. Влада оголосила надзвичайну ситуацію, а причиною її назвала сильні морози. Місяць у Бодайбо було -40°C", - відзначає видання.

Місцеві жителі навіть вже жартують з ситуації, адже в них під ногами значні поклади золота, а вдома немає елементарного комфорту.

"У нас це предмет для жартів – "сидимо на золоті, а ніби в гі*ні". Усі наші гроші йдуть у Москву, назад повертаються копійки… Ми з дружиною звалили всі ковдри та верхній одяг в одну кімнату, забили вікна, стіни утеплили, пічка шпарить цілодобово так, що горілою проводкою смердить, а в цій єдиній утепленій кімнаті –2°C! Всього", - розповідає журналістам про побут один з місцевих мешканців.

Водночас, за підрахунками експертів, за суму, витрачену на чотири роки ведення війни проти України, Росія могла б оновити теплові мережі по всій своїй території щонайменше двічі.

"А ремонт теплотраси масштабу одного селища співмірний із кількома хвилинами витрат на ведення бойових дій", - підкреслюють журналісти.

Бодайбо не єдине місто у Росії, що залишилося без тепла у тріскучі морози. Журналісти з посиланням на дослідження "Нової газети Європа" зазначають, що у січні 2026 року по всій Росії вже було 1788 повідомлень про відключення електрики, тепла або водопостачання, що майже вдвічі більше, ніж у січні 2025 року (983 випадки). Залежно від регіону країни рівень зношеності мереж ЖКГ становить від 40 до 80%.

Росія, яка прагнула заморозити українців протягом поточної зими, сама зіштовхується з проблемами з опаленням. На початку січня у місті Подольськ Московської області на частині території мікрорайону Климовськ жителі багатоквартирних будинків залишилися без опалення у мороз.

До завершення опалювального сезону без тепла залишилося місто Бєлгород. До проблем у комунальній сфері додалися результативні удари дронів та ракет Сил Оборони.

