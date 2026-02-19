Акули все частіше нападають на людей: дослідники назвали причину

Торік зафіксували 65 неспровокованих нападів у світі – проти 47 у 2024-му.

У 2025 році у світі суттєво збільшилася кількість фатальних випадків нападу акули на людину. Як пише The Guardian, один із округів у штаті Флорида впевнено тримає неофіційний статус "світової столиці нападів акул".

Згідно зі звітом International Shark Attack File, який веде Програма дослідження акул Флоридського університету, у 2025 році зафіксували 65 неспровокованих нападів у світі – проти 47 у 2024-му. Це також вище за середній показник останніх п’яти років (61 випадок).

Протягом року підтверджено 12 смертей через укуси акул – майже вдвічі більше, ніж роком раніше (7). Дослідники припускають, що це може бути пов’язано зі збільшенням кількості великих білих акул у місцях їх скупчення – зокрема на популярних серед серферів пляжах Австралії.

Керівник програми Ґевін Нейлор наголосив, що укуси акул залежать від біології тварин, кліматичних умов і кількості людей у воді. Попри різкі річні коливання, середні показники за 10, 20 і 30 років відрізняються лише на кілька випадків, а середня кількість смертей стабільно становить шість на рік.

П’ять із 12 смертельних випадків сталися в Австралії, де загалом зафіксували 21 неспровокований укус. Для порівняння: у 2024 році в країні було дев’ять таких випадків і жодної смерті.

Один із трагічних інцидентів, йдеться у статті, стався в листопаді в районі Крауді-Бей (Новий Південний Уельс), де велика бичача акула напала на пару, що пливла від берега: жінка віком близько 20 років загинула, чоловік зазнав тяжких травм.

Загалом найбільше неспровокованих нападів зафіксували у США – 25 випадків (на три менше, ніж у 2024-му). Смертельний випадок був один: у грудні поблизу Санта-Круза (Каліфорнія) загинула 55-річна триатлоністка Еріка Фокс, яка зникла під час групового тренування в океані.

Найбільше нападів у США знову сталося у Флориді – 11 випадків, із них шість у окрузі Волусія на атлантичному узбережжі, який давно вважають найвідомішим у світі "осередком" укусів акул. Водночас у штаті й окрузі показники дещо знизилися порівняно з попередніми роками.

Каліфорнія та Гаваї зафіксували по чотири неспровоковані напади без летальних наслідків, Південна Кароліна – два, а Нью-Йорк, Північна Кароліна та Техас – по одному.

У звіті також згадуються кілька "перших" випадків. У Південній Африці рибалка став першою зафіксованою жертвою темної акули (dusky shark). Подібний смертельний інцидент в Ізраїлі у квітні не включили до статистики, оскільки його класифікували як спровокований.

У Канаді зафіксували перший із 2021 року неспровокований напад: велика біла акула прокусила сапборд чоловіка, однак людина не постраждала.

Найчастіше серйозні травми спричиняють так звані "великі три" види – біла, тигрова та бичача акули. Водночас у звіті наголошується, що глобальна популяція акул залишається значно меншою за історичні показники через надмірний вилов.

Ймовірність стати жертвою акули, за статистикою, залишається дуже низькою. Для порівняння: у США щороку тонуть понад 4 тисячі людей, а блискавки у світі щорічно забирають близько 24 тисяч життів.

Нагадаємо, в Антарктичному океані зафіксували велику полярну акулу, що пливла по безплідному морському дну далеко за межами досяжності сонячного світла. Виявлений екземпляр, довжина якого оцінюється в 3-4 метри, є значним відкриттям, що спростовує колишні уявлення про біорізноманіття цього району. За словами науковців, існує загальне правило, що в Антарктиді акул не буває, а акула, яку побачили, - справжній здоровань.

