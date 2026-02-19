'Ледь не розсміявся вголос': очільник МЗС Ізраїлю різко висміяв представника Росії в ООН

Міністр Ізраїлю різко відреагував на заяви представника РФ про міжнародне право.

Під час міністерського засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар жорстко відреагував на виступ представника Росії Василя Небензі.

Під час свого виступу російський дипломат поділився роздумами про міжнародне право, окупацію та анексію територій на Близькому Сході. За словами Саара, він із труднощами стримував емоції, слухаючи ці "міркування".

"Було смішно чути, як представник Російської Федерації говорить про міжнародне право, про окупацію, анексію територій і мирне вирішення конфліктів. Я ледве стримався, щоб не розсміятися вголос під час його промови", – заявив глава ізраїльського МЗС.

Напруга на Близькому Сході - останні новини

Нагадаємо, що заява Саара в ООН прозвучала на тлі триваючих міжнародних дискусій щодо конфлікту на Близькому Сході та ролі світових держав у врегулюванні регіональної напруги.

За даними ЗМІ, нещодавно Ізраїль поінформував Сполучені Штати про готовність діяти в односторонньому порядку, якщо Іран перетне встановлену "червону лінію" щодо розвитку балістичних ракет. В Єрусалимі вважають іранську ракетну програму екзистенційною загрозою для своєї безпеки.

Тим часом США зосередили навколо Ірану потужне військове угруповання, готове для удару, щойно буде наказ. В Білому домі розглядаються різні варіанти, включно з ударами по об’єктах ядерної програми, арсеналах балістичних ракет або продовженні психологічного тиску на іранську владу для досягнення поступок щодо іранської ядерної програми.

