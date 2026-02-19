Чому збільшуються платіжки, якщо світла немає: в Yasno відповіли

Крім банальної несправності лічильника, може бути ще кілька неявних причин.

Платіжки за спожиту електроенергію можуть зростати навіть під час постійних відключень світла. Про це в своєму дописі на Facebook повідомив CEO Yasno Сергій Коваленко.

"Збільшення платіжки – це не парадокс "немає світла – більше платимо", а результат морозів, концентрованого споживання в години живлення та індивідуальної поведінки. Кількість годин із електроенергією не дорівнює обсягу спожитих кВт·год", – пише Коваленко.

Першою причиною, за словами управлінця, є пусковий струм. Одразу після заживлення електродвигуни холодильників, насосів та іншої техніки споживають у 3–7 разів більше в момент запуску. Сумарне споживання зростає відповідно до кількості вимкнень на день.

Другою причиною є те, що кожен користується електроенергію по-своєму. Якщо після появи світла ввімкнути одразу багато потужних приладів, лічильник намотає суттєвий обсяг. На це накладається необхідність постійно підживлювати зарядні пристрої різної потужності.

Коваленко також нагадує: якщо щомісяця не передавати показання лічильника, нарахування йдуть за середнім споживанням. Навіть під час відключень це варто робити вчасно.

Останньою причиною, за словами управлінця, може бути несправність лічильника.

"Буває й таке, що лічильник зламався і показує зависоке споживання чи відбувся якийсь збій, після якого нарахування відбулося по середньому споживанню. У такому випадку є сенс звернутись до ОСР (оператор системи розподілу, – УНІАН) для перевірки технічної справності лічильника і перерахування обсягів спожитої електроенергії", – радить Коваленко.

Раніше енергетики давали поради, як зменшити споживання електроенергії на 25-30%. Зокрема, для цього варто поступово вмикати прилади після відновлення подачі електроенергії, а не одночасно.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, Україні вже найближчим часом потрібно буде додатково 9,5 ГВт генерації електроенергії. Ціна питання будівництва нових потужностей сягатиме 8 мільярдів євро.

