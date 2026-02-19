Україна і РФ досягли розуміння щодо механізму припинення вогню, – CNN

Військові делегації повідомляють про "значний прогрес", однак політичні переговори залишаються напруженими.

Україна та Росія за посередництва США досягли розуміння щодо того, як може працювати майбутнє припинення вогню. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з перебігом тристоронніх переговорів.

За інформацією телеканалу, військові чиновники продемонстрували "поступовий, але значний прогрес" у погодженні ключових умов і технічних пояснень, які мають стати основою для подальших політичних домовленостей.

Деталі женевських переговорів

Зустрічі відбувалися протягом двох днів у Женеві паралельно з політичними консультаціями. Американську сторону представляли міністр армії США Ден Дрісколл та командувач Європейського командування США генерал Алекс Грінкевич.

Одним із ключових завдань було узгодження практичних параметрів режиму тиші – зокрема, що саме вважатиметься порушенням припинення вогню та як контролюватиметься його дотримання. За словами джерела, у цьому питанні вдалося просунутися вперед, однак остаточне схвалення мають надати політичні керівники.

Очікується, що протягом найближчих тижнів може бути організовано новий раунд переговорів.

Політичний рівень – без прориву

Водночас політична частина консультацій виявилася складнішою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати наразі є недостатніми.

"Військові представники серйозно та предметно обговорили певні питання. Однак делікатні політичні питання, питання можливих компромісів та необхідної зустрічі лідерів ще не були достатньо опрацьовані", – наголосив Зеленський.

З російського боку делегацію очолював помічник президента РФ Володимир Мединський. Він охарактеризував політичні переговори як "важкі, але ділові".

Таким чином, сторони наблизилися до технічного розуміння механізму припинення вогню, однак остаточні політичні рішення та можливі компроміси залишаються предметом подальших перемовин.

Як повідомляв УНІАН, стало відомо Зеленський доручив своїй команді під час переговорів організувати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві. На думку українського президента, це стало б найкращим варіантом для розвʼязання територіального питання.

Окремо Зеленський наголосив, що розмови російської сторони і зокрема диктатора Путіна про історію – це лише тактика затягування часу. Водночас він наголосив, що для України важливим лишається питання безпеки. Він зазначив, що хоче порушити це питання безпосередньо під час зустрічі з кремлівським диктатором.

