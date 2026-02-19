Президент Зеленський відверто відповів, чи довіряє Трампу

Президент України Володимир Зеленський зізнався, чи довіряє президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.
"Я вірю, що він дійсно хоче завершити цю війну. Коли він говорить про дітей, про наші втрати в Україні, я вірю, що для нього це болісно. (...) І я вірю, що він дійсно може завершити цю війну", – пояснив він в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.
Водночас, за словами Зеленського, він не може зрозуміти відносини між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
"Це не питання довіри чи недовіри. Але в нього такі відносини [з Путіним], які я не можу оцінити чи зрозуміти. Це мені невідомо. Для мене дуже болісно, що часом його ставлення до Путіна більш хороше, ніж Путін заслуговує. Але Трамп завжди говорить зі мною про втрати в Україні", – резюмував глава держави.
Новина доповнюється...