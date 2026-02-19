Ціни на мідь пішли вниз: скільки коштує метал зараз

Спекуляції на ринку міді гнали ціни на метал вгору.

Ціни на мідь пішли вниз. Останнє засідання Федеральної резервної системи США послабило перспективи подальшого зниження процентних ставок і негативно вплинуло на прогнози попиту.

Видання Bloomberg пише, що політики несподівано обережно поставилися до зниження ставок, а деякі з них навіть припустили, що може знадобитися їх підвищення. У свою чергу президент Дональд Трамп продовжує закликати до зниження ставок.

Мідь консолідується після двомісячного зростання, викликаного хвилею спекулятивних покупок. Дані по економіці США вказують на прискорення зростання, уповільнення інфляції і стабілізацію ринку праці.

Відео дня

На цьому тлі мідь подешевшала до 12 870,50 долара за тонну на Лондонській біржі металів станом на 4:36 за київським часом. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 12,87 долара.

Водночас алюміній подешевшав на 0,3%, а нікель подорожчав на 1%. Залізна руда подешевшала на 0,4% - до 95,35 доларів за тонну.

Ціни на метали - останні новини

13 лютого ціни на алюміній почали знижуватися. Причиною здешевлення стали плани президента Дональда Трампа скоротити деякі американські мита на сталь і алюміній.

17 лютого золото подешевшало більш ніж на 2%. Новий рік у Китаї вплинув на ліквідність, а послаблення геополітичної напруженості та зміцнення долара посилили тиск.

Вас також можуть зацікавити новини: