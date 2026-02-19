Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до Хорватії цього літа

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск рекордної кількості рейсів цього літа до Хорватії. Деякі з нових маршрутів можуть зацікавити українців, які бажають поїхати влітку на море.
Як повідомляється на сайті авіакомпанії, в літньому розкладі на 2026 рік у неї заплановано 118 маршрутів з Хорватії, включаючи два нових з Дубровника – до Будапешта і Гданська.
У хорватських аеропортах у Ryanair буде базуватися дев'ять літаків, що, як очікується, забезпечить зростання пасажиропотоку на 5% – до 4,3 млн місць.
Лоукостер буде літати з семи аеропортів Хорватії:
- Дубровник;
- Загреб;
- Задар;
- Осієк;
- Рієка;
- Пула;
- Спліт.
Щодня в літній період через них буде здійснюватися понад 850 рейсів.
Інші новини Ryanair
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Ryanair також оголосив нові літні рейси з Польщі до Чорногорії та Албанії.
Водночас не так давно в авіакомпанії заявили, що в 2026 році очікується зростання цін на її авіаквитки в середньому на 7%.
