Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до Хорватії цього літа

Деякі з нових рейсів можуть бути цікаві українцям, які бажають поїхати влітку на море.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск рекордної кількості рейсів цього літа до Хорватії. Деякі з нових маршрутів можуть зацікавити українців, які бажають поїхати влітку на море.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, в літньому розкладі на 2026 рік у неї заплановано 118 маршрутів з Хорватії, включаючи два нових з Дубровника – до Будапешта і Гданська.

У хорватських аеропортах у Ryanair буде базуватися дев'ять літаків, що, як очікується, забезпечить зростання пасажиропотоку на 5% – до 4,3 млн місць.

Лоукостер буде літати з семи аеропортів Хорватії:

Дубровник;

Загреб;

Задар;

Осієк;

Рієка;

Пула;

Спліт.

Щодня в літній період через них буде здійснюватися понад 850 рейсів.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Ryanair також оголосив нові літні рейси з Польщі до Чорногорії та Албанії.

Водночас не так давно в авіакомпанії заявили, що в 2026 році очікується зростання цін на її авіаквитки в середньому на 7%.

