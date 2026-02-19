Зеленський зробив жорстку заяву щодо долі Донбасу

Глава держави зазначив, що тут мова не лише про території.

Україна не може просто взяти і віддати Донбас під контроль країни-агресорки Росії. Захищаючи ці території, загинули тисячі людей, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові – тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України", – пояснив він в інтервʼю журналісту Пірсу Моргану.

Глава держави зазначив, що у питанні Донбасу мова не лише про території. А й про людей і стратегію захисту держави.

"Донбас – це частина нашої незалежності й наших цінностей. Свобода для нас – не порожнє слово", – додав президент.

При цьому Зеленський додав, що Україні потрібні міжнародні гарантії безпеки. Та навіть за їх наявності ніхто не зможе гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін не вдасться до спроб відновити агресію проти нашої країни:

"З усією повагою до Америки як сильної країни – нам потрібні гарантії безпеки. Але ніхто не може дати слово, що Путін не прийде знову".

