Як українські прикордонники першими прийняли російський удар 24 лютого, - The Economist

Видання дізналося, що сталося з цими шістьма прикордонниками за роки війни, чи спілкуються вони і хто з них залишився живим.

Російське бомбардування почалося відразу після 4 ранку 24 лютого 2022 року, і для 6 прикордонників на контрольно-пропускному пункті Вільча шанси на виживання були мінімальними.

Видання The Economist згадало день російського нападу на Україну і як його першими зустріли українські прикордонники. У матеріалі йдеться, що ракети миттєво рознесли вщент їхні будки з гофрованого заліза. Тільки швидка реакція старшого лейтенанта Олександра Супруна врятувала підрозділ від знищення. Він крикнув, щоб вони відступили, і прикордонники спостерігали за руйнуванням з бліндажів за кілька метрів.

"Озброєні лише автоматами, гранатометами і кулеметом, вони приготувалися до наступної атаки: до 700-машинної бронеколони, що прямувала до них", - написало видання.

Журналісти відзначили, що прикордонники були згуртованою сім'єю і роками жили пліч-о-пліч у селі, на краю Чорнобильської зони. "Вони були друзями, подружжям, хрещеними батьками дітей один одного", - деталізувало видання.

Журналісти також повідомили деталі про тих прикордонників, які першими побачили російські танки.

Балу, 23-річний командир підрозділу, щойно відсвяткував народження свого первістка. Лейтенант Супрун, якому тоді було 31 рік, був пристрасним кухарем і мріяв відкрити свій ресторан. "Хасид", 35 років, водій бронетранспортера, з 2014 року воював на Донбасі. Зв'язківець "Кошик", 33 роки, найдосвідченіший, служив у Вільчі з перервами з 2010 року.

За словами самих прикордонників, той ранок назавжди змінив їхнє життя. "Життя перевернулося з ніг на голову. Раніше у мене були плани, надії", - сказав Балу.

Видання зазначило, що саме прикордонники найпершими заплатили найвищу ціну за російський напад. Зокрема, в перший день загинули 20 прикордонників, 59 отримали поранення і 85 потрапили в полон.

Яка ситуація зараз

Через 4 роки після вторгнення Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж багато хто вважав можливим у перші дні. Росія більше не може захоплювати Київ. Її наступ на столицю був відбитий сумішшю військових і добровольців. А пізніше, у 2022 році, ЗСУ відтіснили росіян у Харківській і Херсонській областях.

Україна залишилася в живих проти ворога, що володіє набагато більшими ресурсами, і в новій високотехнологічній війні, до якої взагалі ніхто ніколи не готувався.

"У 2022 році страшною річчю була артилерія. До кінця 2023 року ми переключилися на безпілотники", - сказав Балу.

Видання зазначило, що в грудні 2025 року і січні вже цього року оператори безпілотників заявили про ліквідацію або серйозне поранення приголомшливих 65 тис. російських солдатів.

Попереду важкий шлях

Однак, при всьому цьому, як зазначило видання, у України є свої проблеми. По-перше, мобілізація стає все складнішою і вимагає більшого примусу. Рівень дезертирства серед новоприбулих солдатів перевищує 30%. Ті, хто служить, залишаються без ротації. Вони виснажені і незадоволені тим, що їх розлучають з сім'ями. "Моїй дитині зараз три роки, але я бачив її всього кілька місяців", - каже Хасід.

По-друге, російські повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру паралізували економіку.

Переговори з РФ

Журналісти відзначили, що переговори йдуть повним ходом і, можливо, зупинять бойові дії, хоча б, на деякий час.

"Але цим процесом керує ненадійний, часто вороже налаштований до України американський президент Дональд Трамп", - написало видання.

Журналісти констатували, що будь-яка угода включатиме територіальні поступки, які Україна колись відкинула б, а це ризикує послабити національну єдність. "Я не хочу відмовлятися від нашої території, але Росія просто набагато більша за нас", - сказав Балу і додав, що не заздрить політикам, яким доведеться зробити такий вибір.

Обіцянки гарантій безпеки

Що стосується американських або європейських обіцянок захистити Україну в разі порушення Росією угоди, прикордонники підкреслили, що події 24 лютого дали їм урок: єдина гарантія безпеки, яка має хоч якусь цінність, - це ваша власна зброя.

"Не дай Бог, щоб ви коли-небудь зіткнулися з тим, з чим зіткнулися ми. Але якщо це трапиться, пам'ятайте, що це ваша відповідальність. Врятуйте себе. Врятуйте свою сім'ю. І врятуйте своїх колег. Тому що ніхто інший цього за вас не зробить", - сказав Кошик.

Видання зазначило, що зараз прикордонникам, які разом пережили перші моменти російського нападу, підтримувати зв'язок складно, хоча їм вдається телефонувати один одному і зрідка зустрічатися.

"Після обміну новинами про сім'ї та дітей розмова незмінно заходить про Супруна, чия винахідливість врятувала життя його солдатам. Супрун продовжив воювати на різних напрямках на Донбасі. Його шлях закінчився під Волчанським у Харківській області, де він загинув, підірвавшись на російській міні 29 липня 2024 року", - написало видання.

Його вдова Марія, яка зараз теж працює прикордонником, сказала, що зберігає пам'ять про нього для свого сина, якому було чотири місяці, коли загинув його батько. Перед сном вона каже: "Я намагаюся заповнити прогалини. Я кажу йому, що його тато все ще захищає його".

Переговори щодо України

Незважаючи на те, що переговори США, України та РФ активізувалися, жодних результатів поки не приносять.

Так, 2-денні переговори в Женеві між Україною і РФ завершилися без прориву. Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений результатом, хоча Білий дім заявив про "значний прогрес".

