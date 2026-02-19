Президент назвав ключову умову для можливості проведення виборів під час війни

Для проведення голосування парламент має внести зміни в законодавство, зауважив Зеленський.

Україна теоретично може провести вибори, якщо вдасться встановити режим проведення вогню на два місяці. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

"Думаю, наші партнери мають відповісти на одне питання – чого вони хочуть. Вони хочуть справжніх виборів чи вони просто хочуть замінити мене. Думаю, росіяни просто хочуть замінити мене. І для цього є цивілізований спосіб – вибори. Але ви не можете впливати на людей – вони мають обирати, з ким вони живуть", – сказав він в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський наголосив, що ніколи не став би блокувати певні пропозиції щодо виборів з боку США, якщо Вашингтон зможе встановити мир в Україні.

"Якщо у нас буде два місяці припинення вогню для проведення виборів, я зроблю усе можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути їх до того, що вони не підтримують – та навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Навіть якщо ви отримаєте перемирʼя на два місяці, це не завершення війни", – пояснив він.

Водночас президент наголосив, що для цього люди мають висловити свою думку на референдумі щодо миру, а парламент – внести зміни до чинного законодавства.

