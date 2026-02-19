Україна зробила все для вступу в НАТО, тепер мʼяч на боці партнерів, - Зеленський

Президент зауважив, що Сполучені Штати Америки не бачать нашу країну в Альянсі.

Україна виконала все необхідне для вступу до НАТО. Проте остаточне рішення ухвалюватимуть країни-члени Альянсу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану. Він наголосив, що Сполучені Штати Америки не бачать нашу країну в НАТО – ані попередня адміністрація, ані нинішня. Проте це не означає, що цього не станеться у майбутньому.

"Це не нам вирішувати. Ми вже зробили, що мали. Ми вже сказали, що готові стати частиною НАТО та посилювати всіх союзників. Що ще ми можемо зробити? Нічого. Зараз мʼяч на боці наших партнерів, країн НАТО", – пояснив Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що якщо між НАТО та Росією обговорюється якийсь новий документ, питання потенційного членства України має обговорюватися саме з Україною.

"Путін багато говорить щодо України в НАТО. На жаль, це залежить не від нас", – резюмував президент.

