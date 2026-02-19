На кордоні з Румунією запровадили обмеження: для кого вони діятимуть

Обмеження запроваджено через погодні умови.

За інформацією прикордонної поліції Румунії, у зв’язку з ускладненням погодних умов та значними опадами тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень у пункті пропуску "Ісакча" (суміжний з українським пунктом пропуску "Орлівка").

Як повідомила Державна прикордонна служба України, рух дозволено лише для легкових автомобілів.

"Просимо водіїв та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Також в ДПСУ поінформували, що обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту трасою Одеса – Рені зняті.

"Відповідно до інформації Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області з 07:00 19 лютого 2026 року знято обмеження та відновлено рух для проїзду вантажних автомобілів і пасажирського транспорту на автодорозі M-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 308+000. Усі пункти пропуску працюють у штатному режимі", - зазначили прикордонники.

Зокрема, мовиться, що рух до та з пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" для зазначеної категорії транспортних засобів відновлено. Черги відсутні.

Ситуація на пунктах пропуску на кордоні

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, було обмежено. Його запроваджили у зв’язку зі складними погодними умовами, що створюють підвищену небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. Також їх вводять із метою своєчасної ліквідації наслідків негоди та недопущення виникнення аварійних ситуацій.

Тимчасове обмеження діяло для проїзду вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси) на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 з 05:00 години 18 лютого.