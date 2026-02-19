Російські 'Герань-2' майже повністю складаються з іноземних деталей, - розслідувачі

Попри санкції ЄС і США, у дронах РФ виявили сотні компонентів західного та китайського виробництва.

Російські ударні безпілотники "Герань-2" (Shahed), які РФ активно використовує у війні проти України, майже повністю зібрані з іноземних комплектуючих. Про це йдеться у розслідуванні OCCRP.

Журналісти ідентифікували сотні компонентів, встановлених у цих дронах. Лише кілька десятків деталей мають російське походження. Основна ж маса – це продукція компаній зі США, Китаю та країн Європи.

Йдеться про мікрочіпи, приймачі, транзистори, діоди, антени та паливні насоси. Понад сотню компонентів виробляють близько 20 європейських компаній, хоча Європейський Союз формально забороняє прямий експорт значної частини такої продукції до Росії.

Сотні поставок через посередників

За даними торговельної платформи Import Genius, з січня 2024 року по березень 2025 року до РФ було відправлено щонайменше 672 партії санкційних компонентів європейського виробництва.

Поставки здійснювали 178 компаній, переважно зареєстрованих у Китаї та Гонконгу. Водночас журналісти не виявили доказів того, що європейські виробники безпосередньо порушували санкційне законодавство або напряму експортували продукцію до Росії.

Розслідування демонструє системну проблему: навіть посилення санкційного режиму ЄС не змогло суттєво обмежити здатність РФ виробляти ударні безпілотники з використанням іноземних деталей, які потрапляють до країни через посередницькі схеми.

Які компанії фігурують у розслідуванні

Імовірними виробниками компонентів названо 19 компаній із восьми європейських країн, зокрема:

Австрія – AMS Osram Group;

Німеччина – Infineon Technologies, Epcos, Robert Bosch, REMA Group, Diotec Semiconductor;

Ірландія – Taoglas, TE Connectivity;

Нідерланди – NXP Semiconductors, Nexperia;

Іспанія – Pierburg;

Велика Британія – AEL Crystals, Dialog Semiconductor, Future Technology Devices International, Golledge Electronics;

Швейцарія – STMicroelectronics, u-blox, Axsem

Польща – Complex Automotive Bearings.

Після отримання фотографій компонентів дві компанії – REMA Group та Diotec Semiconductor – заявили, що представлені деталі не є їхньою продукцією.

Водночас торговельні дані не містять інформації про постачання санкційних компонентів, вироблених AMS Osram Group, Robert Bosch, REMA Group, Pierburg та Complex Automotive Bearings.

Компанія u-blox у своїй заяві припустила кілька можливих шляхів потрапляння її продукції до російських безпілотників: закупівля до введення санкцій, перепродаж надлишкових запасів через брокерів у країнах, що не приєдналися до обмежень, контрабанда або демонтаж компонентів із цивільної продукції з подальшим використанням у військових цілях.

Нові "Герані" окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Головне управління розвідки офіційно заявило, що РФ почала застосовувати для ударів по Україні новий ударний безпілотник – "Герань-5". Як і попередні версії цього БПЛА, нова "Герань" не є власною розробкою РФ і має як конструктивну, так і технологічну схожість з іранським БПЛА Karrar.

РФ наразі напрацьовує варіант запуску "Герань-5" з літаків, зокрема Су-25, аби збільшити дальність польоту БПЛА та здешевити його використання. Також, за даними ГУР, РФ може спробувати оснастити ці БПЛА ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

