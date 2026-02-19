Тріумфальне повернення: названо найпопулярніший автомобіль у світі в 2025 році

Протягом року Tesla неодноразово стикалася із падінням продажів, зокрема, через конкуренцію з боку Китая.

Tesla Model Y знову підтвердила звання найпопулярнішої машини на планеті. Про це повідомляє Focus2Move.

За підсумками 2025 року, Tesla Model Y втратила 9,3% продажів, але цього виявилося замало, щоб поступитися лідерством.

Продажі найбільше просіли у США (-15,8%) і Європі (-16,6%), а в Азії, де Tesla продає найбільше, зниження було зовсім невеликим – всього 2,2%. У результаті Model Y зберегла частку ринку 1,2% і залишилася найбільш затребуваним автомобілем у світі.

Друге місце у загальносвітовому рейтингу посіла Toyota RAV4. Вона втратила всього 1,4% продажів, але завдяки невеликому зростанню в США та Азії обігнала модель Corolla.

Сама Toyota Corolla зайняла третє місце з падінням у 9,2%. Четверте місце посів легендарний американський пікап Ford F-Series, який, навпаки, продемонстрував зростання продажів на 8,1%.

Загалом десятка найпопулярніших автомобілів у світі виглядає так:

Tesla Model Y (-9,3%). Toyota RAV4 (-1,4%). Toyota Corolla (-9,2%). Ford F-Series (+8,1%). Honda CR-V (-2,1%). Chevrolet Silverado (+4%);. Hyundai Tucson (+3,9%). Toyota Camry (+9,4%). Volkswagen Tiguan (+2%). Kia Sportage (-0,8%).

Головні тенденції світового авторинку

Експерти зазначають, що світовий ринок електрокарів розвивається, але дуже нерівномірно. У Китаї держава поступово згортає їхню підтримку, щоб стримати безкінечну цінову війну. Влади країн Європи вже не так впевнені в повній відмові від бензинових і дизельних машин, а в США у 2026 році експерти очікують навіть невеликого спаду продажів електромобілів.

Продажі звичайних і підключених гібридів зростають швидше продажів чистих електричних авто. Тем не менш, самі електромобілі теж прибавили: за 2025 рік їх продажі зросли на 12,4 %, так що тепер вони займають 17% світового ринку.

Авторинок України – останні новини

У січні українці придбали 3,1 тисячі уживаних легковиків, ввезених зі США, що на 20% більше, ніж у січні 2025 року. Найбільшу частку серед імпортованих авто становлять бензинові моделі – 58%. Електрокари посіли 22% ринку, гібриди – 11%. Частка дизельних автомобілів склала 6%, а машин із газобалонним обладнанням – 3%.

Також минулого місяця українці придбали близько 1,4 тисячі легкових авто, ввезених із Китаю, що на 71% більше порівняно з січнем 2025 року. Основну частину цього імпорту становили електромобілі – на них припало 78% від загальної кількості придбаних авто.

