Сенатори США натиснуть на країни, які купують у Путіна нафту, газ та уран, - Reuters

Вони розповіли, що ніхто не вірить, ніби РФ серйозно зацікавлена в переговорах і припиненні війни проти України.

Американські сенатори-демократи, які відвідали Україну, пообіцяли домагатися прийняття нових жорстких санкцій в енергетичній сфері та інших законів, щоб чинити тиск на Росію і змусити її припинити війну.

"Ми побачимо більш активні зусилля і реальну роботу з метою чинення тиску на Путіна", - заявили сенатор Жанна Шахін і три інших сенатори-демократи, повідомляє Reuters.

"Ми єдині в тому, що країнам, які купують російську нафту і газ - а це Китай, Індія, Угорщина, Бразилія - слід надати дуже сильні стимули для припинення цієї діяльності, і це спосіб дійсно позитивно вплинути на боротьбу України", - заявив сенатор Річард Блюменталь.

Видання зазначило, що один з основних законопроектів Конгресу, що стосується України, який ще не прийнятий, передбачає введення санкцій проти країн, які купують російську нафту, газ і уран.

Законопроект, внесений Блюменталем і сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, користується підтримкою 85 із 100 сенаторів, але ще не винесений на голосування. Як пояснило видання, він ще не винесений на голосування через те, що президент США Дональд Трамп проти. Видання наголосило, що з самого початку свого другого президентського терміну в січні 2025 року Трамп приймає рішення щодо санкцій у Білому домі, а не в Конгресі.

Сенатори-демократи, які перебувають в Україні, заявили, що сподіваються на швидке прийняття санкцій, і висловили оптимізм з приводу іншого законопроекту, який торкнеться "тіньового флоту", що перевозить російську нафту до Китаю, Індії та інших країн.

"Ніхто, буквально ніхто, не вірить, що Росія діє сумлінно на переговорах з нашим урядом і з українцями. Тому тиск стає ключовим фактором, і тіньовий флот - один з елементів цього тиску", - заявив сенатор від Род-Айленда Шелдон Вайтхаус.

Візит сенаторів в Україну

Чотири сенатори-демократи США здійснили незаплановану поїздку до Одеси, що стало першим візитом конгресменів до цього міста з початку війни.

На чолі із сенатором Жанною Шахін (демократ) законодавці використали цю поїздку, щоб отримати інформацію про ситуацію на місці та закликати Конгрес прийняти нові санкції проти РФ.

Переговори в Женеві

Дводенні мирні переговори в Женеві між Україною і РФ завершилися без прориву. Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений результатом, хоча адміністрація Трампа повідомила про "значний прогрес".

Не секрет, що Україна постійно зазнає тиску з боку президента США Дональда Трампа з метою домогтися угоди, яка вимагає від України серйозних поступок.

