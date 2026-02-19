У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на 19 лютого

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 19 лютого, не змінився і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 43,48 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 26 копійок і складає 51,55 гривні.

Національний банк України встановив на 19 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,29 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,26 гривні за один євро, тобто гривня втратила 9 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні.

Курс долара до гривні в банках України 19 лютого зріс на 4 копійки і становить 43,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,05 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні залишився без змін і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривня за євро.

