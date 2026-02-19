РФ вгатила по найбільшій котельні в Лозовій, місто залишилося без тепла і води (фото)

За даними мера міста, над усуненням наслідків удару вже працюють.

Російські окупанти вночі завдали удару по місту Лозова Харківської оласті, внаслідок чого там знеструмлена найбільша котельня.

Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його даними, від цієї котельні залежать майже 16 тис. абонентів.

Через знеструмлення найбільшої котельні місто опинилося без води і тепла.

"Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі", - написав він.

Мер додав, що в місті працюють пункти незламності.

Удари росіян по Харківщині

11 лютого росіяни вдарили по магазину в місті Барвінкове на Харківщині, внаслідок чого там було багато постраждалих. Росіяни застосували для атаки дрон.

А перед цим росіяни атакували дроном житловий будинок у Богодухові. Внаслідок цієї атаки загинули троє маленьких дітей та їхній 34-річний тато.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох 1-річних хлопчиків і 2-річної дівчинки. Серед постраждалих також вагітна жінка - матір загиблих дітей.

В ніч на 3 лютого окупанти завдали масованого удару по Харкову та Харківській області. В результаті обстрілу пошкоджено критично важливі об'єкти Харківської ТЕЦ-5, а також електропідстанції Харківська та Залютино.

