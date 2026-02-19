Росія та негода частково відправили в темряву 5 областей: де найважче зі світлом

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, на Одещині залишається складна ситуація зі світлом.

Російська Федеррація в ніч на 19 лютого завдала чергових ударів по українській енергетиці, частково залишивши без світла п'ять областей. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Перший заступник міністра додав, що на Одещині внаслідок попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру залишається складна ситуація зі світлом.

"Відновлювальні роботи тривають", - повідомив Некрасов.

Він також повідомив, що через складні погодні умови без світла залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.

У Міненерго також зазначили, що до кінця поточної доби у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключення електроенергії та графіки обмеження потужності для підприємств.

"В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - підсумував Некрасов.

Зокрема, аварійні відключення застосовані на Харківщині. Як пояснили у Харківобленерго, одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Також, з 8:34 запроваджено аварійні відключення і на Сумщині. За інформацією Сумиобленерго, обмеження запроваджено за наказом НЕК "Укренерго" через пошкодження енергосистеми внаслідок атак Росії.

Росія продовжує систематично тероризувати енергетику України, прагнучи залишити українців без світла та тепла. В ніч на 19 лютого російські окупанти вночі завдали удару по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого там знеструмлена найбільша котельня.

17 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру п'яти областей України. Внаслідок ударів Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Харківська та Запорізька області тимчасово залишилися без світла.

