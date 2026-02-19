Сили оборони вперше знищили 'Іскандер' в Криму: де росіяни ховають ці комплекси

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ проробили велику роботу, аби уразили ОТРК "Іскандер" в селі Пасічне окупованого Криму.

Російські загарбники постійно змінюють місця, де ховають комплекс "Іскандер". Знищувати "Іскандери" краще в місцях базування, де вони перебувають триваліший час, ніж на пускових позиціях.

Як йдеться у матеріалі "Крим. Реалії", російські військові регулярно запускають ракети "Іскандер" із Криму по військових цілях та інфраструктурних об'єктах в Україні.

Нещодавно в Силах Спеціальних Операцій ЗСУ відзвітували, що у селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Як зазначає видання, це перший відомий випадок атаки по російських "Іскандерах" в анексованому Криму. Ці комплекси перебувають на озброєнні 31-ї дивізії ППО 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу Росії, що дислокується в Криму.

При цьому, збивати балістичні ракети "Іскандер-М" може лише американський зенітний ракетний комплекс Patriot. Але й йому це не завжди вдається.

Як пояснив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, для перехоплення балістичних ракет росіян комплексу ППО Patriot потрібно бути в потрібний час саме в тому місці, яке намагається атакувати ворог.

Водночас, є й інші складнощі в перехопленні балістичних ракет цього типу. Зокрема, у травні минулого року повідомлялося, що росіяни модернізували ракети "Іскандер-М", і тепер вони відстрілюють радіолокаційні пастки та змінюють траєкторію.

Юрій Ігнат зазначав, що росіяни вдосконалили балістичні ракети таким чином, що ті можуть змінювати траєкторію польоту.

"Є політ балістичної ракети за такою квазібалістичною траєкторією: ніби падає, а здійснює маневри. Тоді системі Patriot важче передбачити ту точку, куди впаде ракета", – розповів Ігнат.

Військовий також додав, що здійснена росіянами модернізація ускладнює роботу ППО, але не робить її неможливою.

При цьому, військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності повідомив, що знищувати треба комплекси "Іскандер" у місцях їхнього базування в Криму, хоча зробити це досить складно.

"Росіяни застосовують логічну тактику: приблизно 90% атак здійснюються вночі, що ускладнює агентурну та супутникову розвідку з відстеження переміщень на пускові позиції. Крім цього, постійно змінюються місця, де ховають ЗРК "Іскандер". Загалом це виглядає так: виповз із лігва, запустив ракети і знову сховався в "нору". Але знищити "іскандери" легше в місцях базування, де вони перебувають триваліший час, ніж на пускових позиціях", – пояснив експерт.

За словами підполковника запасу, пуски ракет "Іскандер-М" здійснюються з районів Красноперекопська, Джанкоя та мису Тарханкут. Останнім часом було багато повідомлень про запуск "іскандерів" з мису Херсонес у Севастополі, а також із Сімферопольського району.

"Мис Херсонес – зручна точка запуску. А ще там у бухті Козачій дислокується 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту РФ. У них величезна територія, десятки боксів для техніки та ангарів – можна легко приховати від української розвідки ЗРК "Іскандер". Тут допомогу можуть надати лише агенти всередині самої бригади, у такому разі можна буде завдати прицільного удару по сховищу", – пояснює офіцер запасу.

Військовий експерт із Криму називає дуже успішною атаку Сил спеціальних операцій по ОТРК "Іскандер" у селі Пасічне в Криму, адже для її здійснення треба було провести велику роботу з виявлення місця зберігання "Іскандерів".

Раніше лише один раз повідомлялося про ураження установок ОТРК "Іскандер". Відбулося це під час ураження зосередження підрозділу ракетних військ Росії у прикордонній Брянській області.

Удари по обʼєктах окупантів

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого на тимчасово окупованій території України нанесено удари по місцю зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" та пункту дистанційного пілотування підрозділу "Рубікон".

