Захід має змінити свою стратегію стосовно Росії, відмовившись від ідеї, що якась ціна влаштує Путіна і він припинить війну проти України.

Політика США щодо вторгнення РФ в Україну тривалий час мала на меті не дозволити Києву повернути території чи завдати поразки Москві, а переконати російського диктатора Володимира Путіна, що його напад врешті-решт зазнає поразки.

Про це пише Foreign Policy. Зазначається, що якби до Путіна вдалося донести, що його мрії про повне захоплення України ніколи не здійсняться, то це дозволило б знайти шлях до переговорів і потенційного миру. І теоретично така стратегія могла б спрацювати. Можливо це сталося б на тлі великих втрат армії РФ в особовому складі чи проблем в економіці.

Однак після майже 12 років війни в Україні та майже 4 років повномасштабного вторгнення стало очевидно, що Путін ніколи не дійде такого висновку. Попри всю допомогу Україні від Заходу, Путін все ще переслідує свою кінцеву мету – возз'єднання Києва і Москви та захоплення української суверенітету.

"Путін настільки переповнений конспірологічними теоріями, історичною неграмотністю та одержимістю власною спадщиною, що він готовий піти на будь-які втрати, аби реалізувати свою одержимість захопити Україну для себе і повернути Росії статус великої держави, на який вона, на його думку, заслуговує", – пише Foreign Policy.

Як один з доказів такого бачення Путіна, журналісти нагадують про його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Тоді кремлівський диктатор відкинув пропозиції глави Білого дому, які зокрема включали визнання російського контролю над Кримом, надання Росії контролю над Донбасом. Натомість Путін почав черговий історичний монолог про "братерство" України та РФ, роздратувавши цим Трампа і зірвавши переговори.

Журналісти зазначають, що таке переконання Путіна є трагедією для України. Але водночас це відкриває нові можливості та дозволяє досягти успіху не лише у війні проти РФ, а й в остаточному подоланні російського реваншизму.

Наразі економіка РФ рухається якщо не до повного колапсу, то до стагнації. Москва втратила у цій війні більше солдатів, ніж у всіх інших конфліктах з часів Другої світової. До того ж РФ спостерігає за розпадом геополітичного свого становища на міжнародній арені.

Рішення Путіна знищити роль РФ як геополітичної сили стало подарунком для Заходу. Однак це свідчить про те, що Путін не має іншого вибору, крім як остаточного успіху. А тому Захід має змінити свою стратегію, відмовившись від ідеї, що якась ціна змусить Путіна зупинитися.

"На жаль, все це — реальність, з якою ми мусимо змиритися. Час відмовитися від ідеї, що Путіна можна переконати, і визнати, що його просто треба перечекати. Така зміна стратегії не тільки визнає реалії на місцях, але й допоможе прискорити остаточну перемогу України й навіть, зрештою, російської демократії. Це буде коштувати дедалі більше, але це буде того варте", – додає Foreign Policy.

Переговори з РФ: важливі новини

Раніше у Кремлі заявили, що війна в Україні завершиться лише тоді, коли "Росія досягне поставлених задач". Також там заявили, що РФ нібито лишається відкритою до дипломатії та звинуватили інші країни в тому, що виникла пауза в переговорах.

Водночас ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що єдиний спосіб закінчити війну в Україні – це переконати Путіна, що в нього немає шансів на перемогу.

