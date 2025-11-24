Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угоду буде досягнуто до четверга, але припустив, що це може зайняти й більше часу

США і Україна заявили про розробку "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для припинення війни з Росією. При цьому в спільній заяві сторони назвали своє обговорення "вкрай продуктивним" і заявили, що продовжать його найближчими днями. Однак, як пише Reuters, сторони не надали подробиць про безліч питань, які необхідно розв'язати, включно з питанням про те, як гарантувати безпеку Києва від загрози з боку Росії.

"В окремій заяві Білий дім повідомив, що нова версія включає посилені гарантії безпеки, і що українська делегація заявила, що вона "відображає їхні національні інтереси", - пише видання.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо, який очолював переговори, повідомив журналістам у Женеві, що ще належить опрацювати питання, включно з роллю НАТО, але його команда звузила коло невирішених проблем мирним планом для України, який просуває президент Дональд Трамп.

Відео дня

Рубіо заявив, що Сполученим Штатам все ще потрібен час для вирішення питань, що залишилися. Він висловив сподівання, що угоду буде досягнуто до четверга, але припустив, що це може зайняти і більше часу. Водночас раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має схвалити план до четверга.

При цьому, за даними джерел видання, Рубіо покинув Женеву і вирушив назад до Вашингтона.

Також, за даними джерел Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість візиту Зеленського до США, можливо, вже цього тижня, для обговорення мирного плану США з Трампом:

"Головна ідея полягає в тому, що вони обговорять найчутливіші питання мирного плану, такі як територіальне питання, повідомило одне з джерел. Точної дати поки що не визначено".

Мирний план - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у відповідь на "мирний план" США, який складається з 28 пунктів, країни Європи підготували власний контрваріант документа. Він складається з 24 пунктів і цей документ у багатьох пунктах є більш сприятливим для України.

Також ми писали, що держсекретар США Марко Рубіо заявив після зустрічі в Женеві з українською делегацією, що до "мирного плану" Трампа буде внесено певні зміни. Рубіо назвав переговори "найпродуктивнішими та найзначущими" за весь час мирного процесу. Водночас, він додав, що ще є над чим працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: