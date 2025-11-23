Імовірно, йдеться про зміни на основі пропозицій України.

У "мирний план" США будуть внесені певні зміни. Таку заяву за підсумками переговорів у Женеві в неділю зробив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, пише Sky News. Зазначається, що, ймовірно, йдеться про зміни на основі пропозицій України.

Переговори, що відбулися у Женеві, Рубіо назвав "найпродуктивнішими та найбільш значущими" за весь час мирного процесу. Утім, додав він, ще є над чим працювати.

"У нас є дуже хороший робочий продукт, який вже був побудований на основі внесків усіх відповідних сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу", - висловився держсекретар США.

Він додав, що делегації зараз працюють над певними пропозиціями, "вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, з чим дуже комфортно почуваються і Україна, і, очевидно, Сполучені Штати".

Рубіо додав, що будь-який план потребує схвалення президента США Дональда Трампа та висловлення позиції РФ, але загалом він "задоволений" цим.

Переговори у Женеві 23 листопада: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський розкрив перші деталі перемовин у Швейцарії. Він розповів, що там зустрічаються команди, які працюють над кроками для закінчення війни, і що "українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті". Глава держави також висловив сподівання, що "буде результат".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та член делегації України на переговорах у Женеві Рустем Умєров заявляв, що поточний мирний план у Женеві вже відображає основні пріоритети України. За його словами, в Україні високо цінують конструктивну взаємодію зі США та їхнє уважне ставлення до українських зауважень. "Це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі", - зазначив Умєров.

