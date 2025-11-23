Проєкт, підготовлений лідерами континенту, має кілька ключових відмінностей від пропозицій Трампа.

Після того як США презентували свій 28-пунктний план завершення війни в Україні, що викликав критику за надмірну лояльність до Москви, європейські країни підготували власний контрваріант документа.

Як зазначає The Telegraph, цей європейський план значно відрізняється від американської пропозиції і в багатьох пунктах є більш сприятливим для України. Американські пропозиції широко розкритикували за надмірну вигідність для Кремля: вони передбачають передачу великих територій Росії, скорочення чисельності української армії та заборону на присутність військ НАТО на території України.

Однією з ключових відмінностей європейського від американського документа є вимога "не вводити жодних обмежень" на чисельність Збройних сил України.

24 пункти європейського плану

Завершення війни та заходи, що гарантують її неповторення, щоб створити стійку основу для тривалого миру і безпеки.

Обидві сторони конфлікту беруть на себе зобов'язання повного і безумовного припинення вогню - у повітрі, на суші та на морі.

Сторони негайно розпочинають переговори з технічних питань моніторингу припинення вогню за участю США та європейських країн.

Запроваджується міжнародний моніторинг припинення вогню під керівництвом США та партнерів України. Моніторинг здійснюватиметься переважно дистанційно - за допомогою супутників, БПЛА та інших технологій, з гнучким наземним компонентом для розслідування можливих порушень.

Створюється механізм подачі повідомлень про порушення перемир'я, а також для розслідування та обговорення коригувальних заходів.

Росія безумовно повертає всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Процес буде підтриманий міжнародними партнерами.

Сторони обмінюють усіх військовополонених за принципом "всіх на всіх". Росія звільняє всіх утримуваних цивільних.

Після підтвердження стійкості припинення вогню сторони роблять гуманітарні кроки, зокрема - дозволяють зустрічі сімей через лінію зіткнення.

Суверенітет України дотримується і знову підтверджується. Україну не примушують до нейтрального статусу.

Україна отримує міцні юридично обов'язкові гарантії безпеки, включно з боку США, аналогічні статті 5, щоб запобігти майбутній агресії.

На Збройні сили України та оборонну промисловість не накладається жодних обмежень, включно з міжнародним співробітництвом.

Держави-гаранти формуються як спеціальна група з європейських країн і готових приєднатися держав поза Європою.

Україна самостійно вирішує питання про присутність, озброєння та операції дружніх сил, запрошених українським урядом.

Членство України в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу.

Україна стає членом Європейського Союзу.

Україна зберігає статус без'ядерної держави в рамках ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї).

Територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і безумовного припинення вогню.

Територіальні переговори починаються з урахуванням поточної лінії контролю.

Після досягнення домовленостей сторони зобов'язуються не змінювати їх силовим шляхом.

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС (за участю США), а також над Каховською дамбою. Буде створено механізм передачі контролю.

Україна отримує безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою.

Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.

Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, включно з російськими державними активами, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки.

Санкції, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути частково і поступово пом'якшені тільки після досягнення сталого миру, з можливістю їхнього автоматичного відновлення в разі порушення угоди.

Будуть розпочаті окремі переговори про європейську архітектуру безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Інші новини про мирні ініціативи останніх днів

Раніше УНІАН повідомляв, що поточниймирний план у Женеві вже відображає основні пріоритети України. За словами Рустема Умерова, в Україні високо цінують конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами.

Крім того, відомо, що остаточнуверсію "мирного плану" Зеленський і Трамп узгодять особисто. Сьогоднішня зустріч у Женеві потрібна, щоб обговорити проєкт плану, який у своїй початковій формі чинить більше тиску саме на Україну.

