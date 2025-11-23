Після того як США презентували свій 28-пунктний план завершення війни в Україні, що викликав критику за надмірну лояльність до Москви, європейські країни підготували власний контрваріант документа.
Як зазначає The Telegraph, цей європейський план значно відрізняється від американської пропозиції і в багатьох пунктах є більш сприятливим для України. Американські пропозиції широко розкритикували за надмірну вигідність для Кремля: вони передбачають передачу великих територій Росії, скорочення чисельності української армії та заборону на присутність військ НАТО на території України.
Однією з ключових відмінностей європейського від американського документа є вимога "не вводити жодних обмежень" на чисельність Збройних сил України.
24 пункти європейського плану
- Завершення війни та заходи, що гарантують її неповторення, щоб створити стійку основу для тривалого миру і безпеки.
- Обидві сторони конфлікту беруть на себе зобов'язання повного і безумовного припинення вогню - у повітрі, на суші та на морі.
- Сторони негайно розпочинають переговори з технічних питань моніторингу припинення вогню за участю США та європейських країн.
- Запроваджується міжнародний моніторинг припинення вогню під керівництвом США та партнерів України. Моніторинг здійснюватиметься переважно дистанційно - за допомогою супутників, БПЛА та інших технологій, з гнучким наземним компонентом для розслідування можливих порушень.
- Створюється механізм подачі повідомлень про порушення перемир'я, а також для розслідування та обговорення коригувальних заходів.
- Росія безумовно повертає всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Процес буде підтриманий міжнародними партнерами.
- Сторони обмінюють усіх військовополонених за принципом "всіх на всіх". Росія звільняє всіх утримуваних цивільних.
- Після підтвердження стійкості припинення вогню сторони роблять гуманітарні кроки, зокрема - дозволяють зустрічі сімей через лінію зіткнення.
- Суверенітет України дотримується і знову підтверджується. Україну не примушують до нейтрального статусу.
- Україна отримує міцні юридично обов'язкові гарантії безпеки, включно з боку США, аналогічні статті 5, щоб запобігти майбутній агресії.
- На Збройні сили України та оборонну промисловість не накладається жодних обмежень, включно з міжнародним співробітництвом.
- Держави-гаранти формуються як спеціальна група з європейських країн і готових приєднатися держав поза Європою.
- Україна самостійно вирішує питання про присутність, озброєння та операції дружніх сил, запрошених українським урядом.
- Членство України в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу.
- Україна стає членом Європейського Союзу.
- Україна зберігає статус без'ядерної держави в рамках ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї).
- Територіальні питання обговорюватимуться і вирішуватимуться після повного і безумовного припинення вогню.
- Територіальні переговори починаються з урахуванням поточної лінії контролю.
- Після досягнення домовленостей сторони зобов'язуються не змінювати їх силовим шляхом.
- Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС (за участю США), а також над Каховською дамбою. Буде створено механізм передачі контролю.
- Україна отримує безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою.
- Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.
- Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, включно з російськими державними активами, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки.
- Санкції, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути частково і поступово пом'якшені тільки після досягнення сталого миру, з можливістю їхнього автоматичного відновлення в разі порушення угоди.
- Будуть розпочаті окремі переговори про європейську архітектуру безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.
Інші новини про мирні ініціативи останніх днів
Раніше УНІАН повідомляв, що поточниймирний план у Женеві вже відображає основні пріоритети України. За словами Рустема Умерова, в Україні високо цінують конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами.
Крім того, відомо, що остаточнуверсію "мирного плану" Зеленський і Трамп узгодять особисто. Сьогоднішня зустріч у Женеві потрібна, щоб обговорити проєкт плану, який у своїй початковій формі чинить більше тиску саме на Україну.