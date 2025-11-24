Марк Рубіо каже, що досягти ухвалення рішення можна в розумний термін, але не обов'язково в четвер.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що встановлений президентом Дональдом Трампом термін до четверга, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким, пише CNN.

Однак він уточнив, що американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень та досягти мети в "розумний термін".

"Ми хочемо вирішити це питання якомога швидше. Звичайно, ми б хотіли, щоб це сталося до четверга. Ми дійсно просунулися вперед, тому я дуже оптимістично налаштований, що ми досягнемо мети в дуже розумний термін, дуже скоро. Чи то буде четвер, чи п'ятниця, чи середа, чи понеділок наступного тижня, ми хочемо, щоб це сталося якомога швидше, тому що люди будуть гинути", – сказав Рубіо за результатами переговорів у Женеві в неділю.

Відео дня

Рубіо зазначив, що США визнають, що Україна потребує гарантій безпеки як частини мирної пропозиції, але він не вдався в подробиці того, що обговорювалося.

"Я думаю, що ми всі визнаємо, що для остаточного завершення цієї війни Україні потрібно відчувати себе в безпеці і бути впевненою, що її ніколи більше не буде захоплено або атаковано", – сказав Рубіо.

Окрім того Рубіо назвав "можливою" телефонну розмову між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, під якої обговорювали б угоду. Однак він зазначив, що не впевнений у цьому.

Як проходять переговори щодо "мирного плану"

Нагадаємо, що у Женеві тривають переговори за участю української, європейської та американської делегацій.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про "величезний прогрес" у переговорах з українськими посадовцями. За його словами, складні питання щодо мирної пропозиції адміністрації Дональда Трампа між Росією та Україною "не є нездоланними".

Україна також заявила, що делегації досягли значного прогресу. Володимир Зеленський сказав, що Україна має сигнали, що команда Трампа почула вимоги української сторони. Він відзначив, що головне напрацювати дієві кроки, які допоможуть завершити війну надійним миром та досягти гарантій безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: