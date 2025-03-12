ЗМІ пояснили деталі запропонованого перемир’я між Росією та Україною, узгодженого в Саудівській Аравії за участі Рубіо та команди Зеленського.

Після понад трьох років війни Україна погодилася на ініційовану США пропозицію про негайне припинення вогню. Згідно зі спільною заявою урядів України та США, 30-денне перемир’я набуде чинності за умови, що Росія погодиться на ті ж умови.

Як пише Politico, проєкт угоди був розроблений у ході восьмигодинних переговорів у Джидді (Саудівська Аравія) між американською делегацією на чолі з держсекретарем Марко Рубіо та українською стороною, яку представляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зеленський, коментуючи угоду в соцмережі X, наголосив: "30-денне повне тимчасове припинення вогню, не лише припинення ракетних, безпілотних і бомбових атак не лише в Чорному морі, але й уздовж усієї лінії фронту. Україна готова прийняти цю пропозицію - ми сприймаємо це як позитивний крок і готові його прийняти. Тепер Сполучені Штати мають переконати Росію зробити те саме".

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Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що планує обговорити цей план із Володимиром Путіним. "Для танго потрібні двоє", - сказав він.

План Трампа - що Білий дім пропонує Україні, Росії та Європі

1. Бойові дії можуть припинитися негайно - якщо Росія погодиться

Адміністрація Трампа передасть Москві план перемир’я. "Тепер м'яч на їхньому полі", - зазначив Рубіо. Поки що Кремль не висуває жодних умов, окрім паузи у бойових діях, а російська влада схвально ставиться до підходу Трампа.

Згідно з основними положеннями домовленостей, перемир’я дозволить здійснити гуманітарні заходи, включаючи обмін полоненими, звільнення цивільних заручників та "повернення примусово переміщених українських дітей".

2. Чи погодиться Путін?

Початкова реакція Москви була стриманою. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила в коментарі ТАСС: "Ми не виключаємо контактів з представниками США в найближчі кілька днів".

Попри це, Захід залишається скептичним щодо готовності Путіна до довготривалого миру. Росія продовжує отримувати військову допомогу від Китаю, Ірану та Північної Кореї, що посилює її позиції на фронті. До того ж Кремль наполягає на виконанні своїх вимог, зокрема міжнародному визнанні окупованих територій та забороні європейських миротворців. Чи відмовиться він від цих умов через тиск Трампа?

3. США відновлюють обмін розвідданими з Україною

Вашингтон відновив постачання Києву розвідувальної інформації, а також пообіцяв відновити "допомогу з безпеки", що, ймовірно, включає військову підтримку.

4. Це не мирна угода

Згідно з умовами пропозиції, йдеться лише про тимчасове припинення бойових дій, яке може бути продовжене за згодою обох сторін. Після припинення вогню мають розпочатися переговори про довгострокове врегулювання.

5. Це не угода щодо корисних копалин

Раніше Трамп заявляв про зацікавленість США у доступі до українських запасів критичних мінералів, таких як літій, уран і титан. Очікувалося, що Зеленський підпише угоду щодо надання американським компаніям прав на їх розробку під час недавнього візиту до Білого дому. Однак переговори провалилися через гостру суперечку з Трампом та його віце-президентом Джей Ді Венсом.

Після оголошення перемир’я Трамп заявив журналістам, що запросить Зеленського до Білого дому для подальших переговорів.

6. Україна не поступилася територією - поки що

Перед переговорами Рубіо попереджав Київ про необхідність певних поступок, зокрема територіальних. Втім, під час восьмигодинних обговорень у Джидді це питання не піднімалося. Проте, ймовірно, його розглянуть на наступних етапах переговорного процесу.

7. Трамп не надав гарантій безпеки

Американський президент чітко дав зрозуміти, що не має наміру брати на себе "дуже багато" зобов’язань щодо майбутньої безпеки України, вважаючи, що це має бути відповідальністю Європи. У спільній заяві після переговорів немає жодних згадок про зміну цієї позиції.

8. Європа має "брати участь"

Українська сторона заявила про необхідність залучення європейських партнерів до мирного процесу. Проте не зрозуміло, чи підтримують це США. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер позитивно відгукнулися про прогрес у переговорах.

9. Що далі?

Стармер має намір організувати зустріч європейських лідерів у суботу. Він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном працює над створенням "коаліції бажаючих" – групи країн, які готові направити миротворців або надати іншу підтримку задля забезпечення стабільного перемир’я.

США не братимуть участі в цьому процесі, адже адміністрація Трампа наголошує, що "американських чобіт на українській землі не буде". Ключовим питанням залишається, чи зможе коаліція Стармера та Макрона переконати Київ у своїй ефективності та водночас запевнити Путіна, що миротворці не становлять загрози для Росії.

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, вчора у місті Джидда відбулися важливі переговори між українською та американською делегаціями. Тривала зустріч завершилася спільною заявою сторін.

Україна погодилася на пропозицію США щодо впровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою, за умови виконання Росією відповідних умов.

Америка погодилася негайно відновити надання розвідувальної та військової допомоги Україні, скасувавши попередню паузу в обміні розвідданими та безпековій підтримці.

Також сторони обговорили можливість укладення угоди про спільну розробку критичних мінеральних ресурсів України.

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