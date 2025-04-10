Там заявили, що слідуватимуть законам ринку.

Китайське Державне управління з питань кіно оголосило, що буде "помірковано" зменшувати кількість імпортованих американських фільмів.

Як йдеться у офіційній заяві управління, "неправомірні дії" уряду Сполучених Штатів Америки, зокрема невибіркове запровадження мит, "неминуче призведуть до подальшого зниження доброзичливого ставлення місцевої аудиторії до американських фільмів":

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"Китай - другий за величиною кіноринок у світі, і ми завжди наполягали на відкритості до зовнішнього світу на високому рівні. Ми будемо представляти чудові фільми з більшої кількості країн світу, щоб задовольнити ринковий попит".

Торговельна війна

​Як відомо, останнім часом відбулися значні зміни у торговельних відносинах між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою.

9 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив про негайне підвищення мит на китайські товари до 125%. У відповідь на дії США, Китай оголосив про підвищення мит на американські товари з 34% до 84%.

ЗМІ повідомляли, що заборона на показ американських фільмів у КНР означатиме для студій Голлівуду значні фінансові втрати.

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