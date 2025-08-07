'Індія готова': Моді звернувся до Трампа через рішення про нищівні мита

Після запровадження Трампом нових мит на індійські товари, прем’єр-міністр Індії закликав до діалогу, але заявив про готовність протистояти тиску.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно відреагував на рішення президента США Дональда Трампа підвищити тарифи на індійський експорт до 50%.

"Я знаю, що мені доведеться заплатити високу ціну, але я готовий. Індія готова", - сказав Моді, цитує Newsweek.

Заява пролунала після того, як Трамп підписав виконавчий указ, що запроваджує додаткові 25% мита на деякі індійські товари через продовження Нью-Делі закупівель російської нафти, попри західні санкції. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50%.

Мита щодо Індії - що треба знати

Мита набудуть чинності 27 серпня 2025 року та можуть суттєво вплинути на ключові сектори індійської економіки, зокрема текстиль, фармацевтику та ІТ-послуги. У Вашингтоні ці дії пояснюють як частину ширшої стратегії тиску на країни, які продовжують економічне співробітництво з Росією.

Цей крок вже викликав занепокоєння на світових ринках і став новим викликом для стратегічного партнерства США та Індії. Аналітики зазначають, що Індія прагне уникнути конфронтації, але може шукати нових економічних союзників у разі ескалації торговельної війни.

Невідомо, чи запровадить Трамп такі ж тарифи проти Китаю, Туреччини чи Бразилії, які теж купують значні обсяги російської нафти. Особлива увага саме до Індії може пояснюватися тим, що Трамп невдоволений протекціоністськими заходами індійського уряду на власному ринку.

