Цей бойовик вважається ціллю №1 для ізраїльських спецслужб, але ліквідувати його не можуть впродовж багатьох років.

Ватажок бойовиків ХАМАС Мохаммед Дейф - ціль № 1 для Армії оборони Ізраїлю. Його намагаються ліквідувати протягом десятиліть, але терористу вдається перехитрити спецслужби цієї країни.

УНІАН зібрав найцікавіші факти про невловимого терориста, який організував кривавий напад на Ізраїль, спланував сотні вбивств, але залишився живим попри велику кількість замахів.

Десятиліттями з ХАМАС

Мухаммед Дейф (справжнє ім'я Мухаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі) перебуває у бойовому крилі ХАМАС із перших років існування руху. Вважається, що зараз йому 57 або 58 років. Терорист народився 1965 року в таборі біженців у місті Хан-Юніс на території сектору Гази.

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Є дані про те, що ще у підлітковому віці Мохаммед Дейф приєднався до Братів-мусульман - сунітської ісламістської організації. Як пише Financial Times, батько та дядько Дейфа брали участь у рейдах проти ізраїльтян приблизно на тій же території, на яку було скоєно напад 7 жовтня.

У студентські роки Дейф став дуже тісно співпрацювати з ХАМАС. Він приєднався до руху на початку Першої палестинської інтифади - заколоту палестинських арабів 1987—1991 років, метою якого було проголошено "боротьбу проти ізраїльської окупації" та звільнення територій, які Ізраїль взяв під контроль під час Шестиденної війни (1967).

У 1989 році Ізраїль вперше затримав Мохаммеда Дейфа. Терорист провів у в’язниці 16 місяців.

"Гість"

Бойовик взяв собі псевдо Дейф ("Гість"), а в юності захоплювався акторством. Подейкують, що прізвисько бойовика має власну історію. "Гостем" його називають через те, що він постійно змінює місцезнаходження, уникаючи замахів.

Юнацьке захоплення акторством допомагало терористу й у зрілому віці. Наприклад, у 2011 році він нібито не з'явився на похороні власної матері. Згодом арабські ЗМІ писали, що Дейф був, але перевтілився у літнього чоловіка.

Вбивства, теракти, авторитет

Свою кар'єру терориста Дейф розпочав у лавах Бригад аль-Кассама на початку 90-х. Тоді бойовиками керував Яхья Айяш - один з ініціаторів використання терористів-смертників у палестинських атаках. Подейкують, що Дейф був причетний до організації терактів, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі, а також до вибухів автобусів в Єрусалимі та Ашкелоні.

У 1996 році Ізраїль ліквідував Яхья Айяша, а Дейф очолив кампанію помсти. Внаслідок хвилі атак загинуло майже 60 ізраїльтян. У 2002 році терорист очолив Бригади аль-Кассами, завоювавши авторитет серед бойовиків після вбивства одного з основних лідерів руху.

Палестинські бойовики шанують Дейфа більше за деяких вищих лідерів ХАМАС. Після атаки на Ізраїль його авторитет серед бойовиків зросте у рази. Експерти кажуть, що Дейф став "богом для молоді" Палестини.

Ціль №1

Мохаммед Дейф - одна з найбажаніших цілей Ізраїлю від середини 90-х. Як пише видання Haaretz, спецслужби країни полюють за ним десятиліттями, а ЦАХАЛ вважає його відповідальним за вбивство десятків цивільних осіб під час численних терактів.

У 2000-2001 роках палестинська влада утримувала Дейфа під вартою. Опинившись на свободі він долучився до Другої інтифади у 2000−2005 роках. Ця кампанія відрізнялася особливою жорстокістю. Загинули до 3000 палестинців і близько 1000 ізраїльтян. Бойовики активно застосовували смертників та масово запускали ракети.

За деякими даними, Дейф наказав будувати підземні тунелі під сектором Гази, по яких ХАМАС проникав на територію Ізраїлю. Терорист наполягав, що необхідно "завдавати прямих ударів по території Ізраїлю будь-якими можливими засобами, аби змусити його заплатити найвищу ціну за поводження з населенням Гази".

Замахи та поранення

Дейфа вважають невловимим терористом, але під час деяких замахів він був на волосині від смерті. Влітку 2014 року Ізраїль ліквідував 27-річну дружину бойовика, його семимісячного сина і трирічну доньку. Ізраїльські ЗМІ називали цю атаку шостим замахом на Дейфа, але сам він вижив.

У 2002 році було ліквідовано помічника Дейфа, у 2006 році літак ЦАХАЛ розбомбив будинок, у якому був терорист. Попри важкі поранення йому вдалося вижити.

Як пише New York Post, внаслідок одного із замахів бойовик серйозно травмував хребет, потім втратив око, руку і, ймовірно, ногу. Вважається, що Дейф прикутий до інвалідного візка.

Терорист інкогніто

Ніхто не знає, як виглядає Дейф зараз. Його актуальних фото та відео не існує, а голос зафіксовано на аудіо всього кілька разів за десятиліття кар'єри в ХАМАС.

Аудіозаяви з голосом Дейфа ХАМАС оприлюднює лише раз на кілька років - коли він оголошує новий етап війни проти Ізраїлю. Ймовірно, саме його голос був на аудіо 7 жовтня 2023 року, у якому бойовик оголошував про напад на Ізраїль під назвою "Буря Аль-Акси". Голос звучав на тлі силуету чоловіка, обличчя якого не видно. Невідомо, де зараз перебуває бойовик.

"Архітектор" кривавої війни

Варварський напад на Іраїль 7 жовтня планував саме Дейф. За даними Reuters, бойовик почав планувати операцію після подій весни 2021 року. Тоді ізраїльська поліція здійснила рейд на території мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Там забарикадувалися люди, які нібито планували заворушення. Було застосовано світлошумові гранати і сльозоточивий газ. Кадри штурму під час Рамадану розлютили Дейфа.

У підготовці атаки брав участь Яхья Сінвар, чинний лідер руху в секторі Гази. Однак головним ідеологом нападу був саме Дейф. Тож, його можна назвати "архітектором" кривавої війни.

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