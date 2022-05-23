Світова спільнота повинна показово покарати Росію, щоб ніхто більше не наважився на агресію.

Російська Федерація повинна у довгостроковій перспективі розплачуватися за війну в Україні. Москву покарають показово за це варварство, щоб Китай навіть не думав про вторгнення до Тайваню.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Токіо, пише Euronews.

Американський лідер зазначив, що Росія має заплатити "довгострокову ціну" за "варварство в Україні". Йдеться про санкції проти РФ, які вже запровадили США та союзники.

"Справа не лише в Україні", – додав також Байден.

Він наголосив, що скасування санкцій проти РФ може надіслати Китаю сигнал щодо "вартості спроби захоплення Тайваню силою".

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT. 16 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що лише одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Кулеба також повідомив, що в ЄС окремі країни готові розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію.

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