Нелегали вже розібрали частину огорожі на білоруській стороні

Величезний натовп мігрантів намагається штурмувати кордон Польщі на КПП Брузги-Кузніца. Сотні людей почали розбирати загородження.

Про це повідомляє прес-служба прикордонної служби Польщі.

15 листопада колона нелегалів у супроводі білоруських силовиків рушила зі стихійного табору до кордону. Натовп розтягнувся майже на кілометр.

Частина людей спробувала зламати огорожу з колючого дроту на польському кордоні. Перед цим вони зламали огорожу з боку Білорусі, були чутні постріли. У багатьох нелегалів в руках палиці. Крім того, частина людей на КПП проводять своєрідний сидячий страйк.

При цьому польські військові стоять стіною, підтягнули водомети та вертоліт. Яких-небудь активних заходів поки не вживають

За словами офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського, білоруські силовики забезпечують безпеку та порядок.

У свою чергу заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Васик повідомив у Twitter про тисячі мігрантів, які йдуть до кордону та запевнив, що польські служби готові до будь-якого сценарію.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва почала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – так Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

В ЄС заявили, що готові вивчити можливість введення нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка.

14 листопада в прикордонній службі Польщі заявили, що білоруська сторона готується до масштабного прориву межа.

Автор: Анастасія Горбачова