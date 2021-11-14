За словами Прикордонної служби Польщі, у неділю білоруські спецслужби готують масовий прорив польського кордону, до якого прибуває все більше озброєних силовиків.

Білоруська сторона сьогодні готується до масштабної спроби перетину кордону Польщі.

Про це у неділю повідомили в Прикордонній службі Польщі, повідомляє Польське Радіо.

Зазначається, що все більше груп озброєних функціонерів прибуває у район табору в Кузьниці, а мігранти отримують від білоруських служб, серед іншого, газ.

"Після "спокійної" ночі в околицях табору в Кузьниці ми зараз спостерігаємо, що до цього місця прибуває все більше груп озброєних функціонерів білоруських служб. Помічаємо рух серед мігрантів. Також є фургон телевізійного мовлення", - повідомили польські прикордонники.

Також додано, що деякі намети зникли з табору, а "іноземці отримують інструкції, обладнання та газ" від білоруських служб.

"Видно, що білоруська сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові діяти", – зазначили в прикордонній службі.

Своєю чергою, речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин повідомив у Twitter, що "з боку Білорусі на кордоні з Польщею щомиті з’являються люди, які загострюють ситуацію". "Цей чоловік стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польську кордонну загорожу", – написав він, додавши фотографію чоловіка в формі.

Також у неділю Міністерство національної оборони поінформувало, що в районі села Шудзялово білоруські функціонери закидали камінням польських солдатів. Ніхто не постраждав.

Станіслав Жарин написав у Twitter у неділю про транспортування будівельних уламків і каміння з білоруських будівельних заводів до кордону з Польщею, які мають використовуватися проти польських офіцерів і солдатів.

Зазначається, що з початку року польські прикордонники зареєстрували понад 33 тисячі спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, з яких майже 17,3 тис. у жовтні, майже 7,7 тис. у вересні та понад 3,5 тис. у серпні.

Нагадаємо, до середини наступного року на кордоні з Білоруссю мають звести сталевий паркан із колючим дротом та електронними пристроями. Загорожу вздовж кордону з Білоруссю побудують на відрізку 180 км на Підляшші. Річка Буг є природною перешкодою на Люблінщині. Загалом висота паркану становитиме 5,5 м. Уздовж кордону будуть встановлені датчики руху, а також денні та нічні камери.

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Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом, Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

У ЄС заявили, що готові вивчити можливість запровадження нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка.

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Автор: Леся Лещенко