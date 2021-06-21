За даними Центрвиборчкому Вірменії, після підрахунку 1 мільйона 281 563 бюлетенів партія Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос виборців).

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Цивільний договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 дільниць.

За даними Центрвиборчкому Вірменії, після підрахунку 1 мільйона 281 563 бюлетенів партія Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос виборців).

Блок екс-президента країни Роберта Кочаряна "Вірменія" виявився на другому місці з 21,04% голосів виборців (268 165).

Читайте такожУ Вірменії сьогодні проходять дострокові парламентські вибориБлок екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна "Честь маю" набрав 5,23%.

Партія "Процвітаюча Вірменія" - 3,96%, передає "Українська правда".

Виборчий поріг для партій в Вірменії становить 5%, для блоків - 7%. У парламенті повинні бути представлені як мінімум три політичні сили, тому мандати отримає і третя сила, яка не подолала бар'єр, але набрала найбільшу кількість голосів - "Честь маю".

Дострокові парламентські вибори в Вірменії

Дострокові парламентські вибори в Вірменії пройшли 20 червня. У ніч на 21 червня Нікол Пашинян оголосив про перемогу своєї партії і анонсував мітинг прихильників. Після цього він подякував керівництву Росії, США, ЄС, Франції та Ірану за сприяння Вірменії. Блок «Вірменія» заявив, що поки не буде визнавати підсумки виборів.

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Автор: Ірина Погоріла