Місцева влада каже, що це найбільший у світі блакитний сапфір з природного корунду.

На Шрі-Ланці продемонстрували гігантський сапфір завважки 310 кг. За словами місцевої влади, це найбільший у світі блакитний сапфір з природного корунду.

Камінь знайшли близько трьох місяців тому, і місцеві гемологи називають його одним із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі, передає Reuters. При цьому міжнародні організації поки ще його не сертифікували.

Сапфір виставили на огляд в будинку одного з власників кам'яних ям у Хорана, за 65 кілометрів на південь від Коломбо. Перед відкриттям експозиції камінь благословила група буддійських ченців.

Гігантський сапфір знайшли в багатому дорогоцінним камінням районі Ратнапура, де місцеві жителі раніше випадково виявили найбільше у світі скупчення зірчастих сапфірів.

Ратнапура відомий як столиця дорогоцінних каменів Шрі-Ланки, є провідним експортером сапфірів. Торік країна заробила близько півмільярда доларів за рахунок експорту дорогоцінних каменів, діамантів та інших ювелірних виробів.

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Автор: Катерина Комолова