Ведучий повідомив, що все минулось лише розбитим носом і синцем.

Журналіст спортивного каналу ESPN Columbia Карлос Ордус постраждав під час прямого ефіру – на нього впали декорації студії.

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Страшне відео інциденту швидко завірусилося в Twitter. На кадрах можна бачити, як на чоловіка раптово падає велика ТВ-панель і притискає його до столу. Колеги Ордуса були ошелешені і перервали ефір на рекламну паузу.

Як повідомляє Cinema Blend, журналіст не отримав серйозних травм. У своїх соцмережах Ордус повідомив, що його обстежили медики. Все минулося лише синцем і розбитим носом, без перелому.

El señor golpe que se acaba de llevar el Olímpico Orduz @orduzrubio en Espn Radio fue tremendo, ojalá no pase a mayores #ESPNRadioColombiapic.twitter.com/fsYtave0cy — Manuel Rojas (@RojasManuel) March 10, 2021

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Автор: Дмитро Захаров