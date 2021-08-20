22 серпня Ангела Меркель має прибути до України і провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

У п'ятницю, 20 серпня, федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви на переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як повідомляє прес-служба російського президента, зустріч відбулася у Великому Кремлівському палаці.

"Так, це мій прощальний візит, я цьому дуже рада. Однак, як правильно було сказано, не тільки прощальний, але й робочий візит, у нас є про що поговорити. Звичайно, не можу не згадати про те, що 80 років тому гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз, і з цього приводу, з нагоди цієї річниці я щойно поклала вінок до Могили Невідомого Солдата. Попри те, що ми маємо розбіжності в думках, я думаю, це добре, що ми говоримо один з одним, і ми маємо намір й далі підтримувати контакт і говорити один з одним", - зазначила Меркель на початку зустрічі.

Вона також додала, що сторонам є про що говорити, зокрема, про двосторонні відносини та чимало питань міжнародного порядку.

"Ти вже згадав конференцію по Лівії, яка відбулася. Звичайно ж, Афганістан, наші торговельні відносини, наша співпраця, ти згадав рік Німеччини в Росії, який проводиться зараз. Звичайно, ми будемо говорити і з питань громадянського суспільства, про некомерційні організації. Отже, в нас є чим заповнити наш час, я дуже вдячна, що мені була надана ця можливість", - звернулася канцлерка Німеччини до Путіна.

Зустріч Меркель і Путіна в Москві

Раніше уряд Німеччини повідомляв, що на переговорах у Москві, крім двосторонніх відносин, Ангела Меркель і Володимир Путін обговорять боротьбу з пандемією, конфлікт на сході України, а також ситуацію в Білорусі та в Афганістані.

Через два дні, в неділю, 22 серпня, канцлер Німеччини повинна прибути з візитом в Україну. Президент України Володимир Зеленський не виключав, що Меркель після візиту до Росії привезе до Києва певні гарантії енергетичної безпеки для України.

Минулого разу Ангела Меркель приїжджала до Москви в січні 2020 року. Її сьогоднішній візит стане 19-м за рахунком і, як очікується, останнім у статусі канцлера Німеччини. Загалом з 2005 року Меркель 30 разів зустрічалася з Путіним у статусі канцлера.

Тим часом п'ятнична зустріч Меркель і Путіна вже відзначилася курйозом.

Автор: Катерина Комолова